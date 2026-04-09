Gobierno del Edoméx supervisa obras hidroagrícolas en Aculco

Para mejorar la producción en el campo, el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez trabaja con los ayuntamientos en la construcción de obras hidroagrícolas que facilitan el acceso y almacenamiento de agua. En el municipio de Aculco, la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, encabezó la supervisión de trabajos que se realizan mediante el Programa Transformando el Campo y los convenios de préstamo de maquinaria.

Se realiza revestimiento de canales, así como construcción y rehabilitación de bordos. (Foto: Especial)

En este municipio se han entregado 124 toneladas de cemento para el revestimiento de canales en las Unidades de Riego Arroyo Zarco y Módulo II Ñado, mediante el Programa Transformando el Campo, con una inversión estatal de 769 mil 880 pesos, que junto con la aportación municipal y comunitaria alcanza un total de un millón 464 mil 890 pesos.

Asimismo, se construyen y rehabilitan 30 bordos de captación de agua con maquinaria proporcionada por la SeCampo; el Ayuntamiento cubre los costos de operación y mantenimiento, y las y los integrantes de las comunidades participan en la construcción. Las obras representan una capacidad de almacenamiento superior a 106 mil metros cúbicos de agua en beneficio de las y los productores mexiquenses.

Estas acciones para la mejora del campo mexiquense se complementan con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) , con una inversión conjunta de 19 millones de pesos en beneficio de los 125 municipios de la entidad, de los cuales el Gobierno del Estado de México aportó el 50 por ciento, que se aplican en distritos de riego.

El recorrido se realizó en la comunidad de San Lucas Totolmaloya, donde Rojano Valdés, acompañada por la presidenta municipal Valeria Cruz Olvera, destacó la importancia de la coordinación con los gobiernos municipales para optimizar recursos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México también fortalece al campo mexiquense a través de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” .

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