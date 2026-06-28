Gobierno del Edomex trabaja por la seguridad de activistas e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+

El Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México (CEMPIDH), trabaja para construir una sociedad más incluyente e igualitaria mediante la capacitación constante en la protección de activistas enfocados a visibilizar, reconocer y defender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Con estas acciones se consolidan herramientas teóricas y prácticas para la protección de activistas pertenecientes a este núcleo poblacional, fortaleciendo el tejido social y promoviendo una cultura de respeto a la diversidad en el Estado de México. (Foto: Especial)

La CEMPIDH, adscrita a la Consejería Jurídica, ha realizado diversas acciones de capacitación y formación en materia de diversidad sexual, identidad de género, igualdad y no discriminación para su personal.

En el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, José Antonio Zavaleta Landa, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo con más de 20 años como activista desde el ámbito del periodismo y la defensa de los derechos humanos, destacó que uno de los compromisos de este organismo es emprender acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en este tema. El Consejo Consultivo del Mecanismo promueve la perspectiva de derechos humanos y la sensibilización de contenido para respetar la pluralidad de este sector poblacional.

Zavaleta Landa sostuvo que sensibilizar la producción de contenido permitirá visibilizar los retos que enfrenta este sector de la población, como burlas y mofas, conflictos con cuerpos de seguridad, además de fortalecer la representación social y reconocer su lucha para vivir libremente. Reconoció a la CEMPIDH por impulsar que el Consejo Consultivo sea plural y representativo, donde diversos sectores de la población están representados para defender y garantizar el respeto de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. La CEMPIDH ha realizado capacitaciones en temas como Libertades y Diversidades, Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos de la Comunidad Trans, Diversidad Sexual, Matrimonio Igualitario, así como el Cine Debate Diversidad Sexual y Derechos Humanos.

El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos fue renovado en abril de este año y es el encargado de emitir y promocionar políticas públicas, programas y proyectos en la materia. Con estas acciones se consolidan herramientas teóricas y prácticas para la protección de activistas pertenecientes a este núcleo poblacional, fortaleciendo el tejido social y promoviendo una cultura de respeto a la diversidad en el Estado de México.

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