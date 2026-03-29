Gobierno del Estado de México facilita trámites de regulación de vivienda

Con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), ha desplegado una red de atención que combina unidades fijas e itinerantes. Esta estrategia busca acercar los servicios de regularización de la tenencia de la tierra directamente a las comunidades, permitiendo que los ciudadanos realicen sus trámites sin necesidad de grandes desplazamientos.

Con la permanencia de los servicios en fechas clave, se refuerza la capacidad de respuesta institucional ante la demanda de servicios registrales y notariales en la entidad. (Foto: Especial)

El instituto ofrece asesoría gratuita durante todo el proceso, orientando a los interesados sobre la viabilidad de sus expedientes para obtener títulos de propiedad o escrituras de forma legal y segura.

La infraestructura de atención permanente del Imevis está integrada actualmente por 37 módulos de información fijos y 12 delegaciones regionales distribuidas estratégicamente en el territorio estatal. Como medida para aprovechar el periodo de asueto y facilitar el acceso a quienes trabajan habitualmente, las autoridades informaron que estas 12 delegaciones regionales mantendrán sus puertas abiertas y brindarán servicio los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril de 2026. Esta disposición administrativa pretende asegurar que el acompañamiento especializado no se interrumpa durante los primeros días de la temporada vacacional.

Por otro lado, el sistema de atención se complementa con módulos itinerantes cuya ubicación y horarios se actualizan cada viernes para que la población pueda organizar su visita con antelación. Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Imevis, explicó que estas unidades móviles permiten verificar los requisitos documentales y la factibilidad de cada trámite de regularización en comunidades alejadas de las cabeceras distritales. Los ciudadanos interesados en consultar la agenda semanal de estas oficinas móviles o la dirección exacta de las sedes fijas pueden acceder al sitio web oficial del instituto, donde se publica la información actualizada de manera constante.

A través de esta coordinación operativa, el organismo busca consolidar un modelo de atención transparente y cercano que priorice a los sectores con mayor necesidad de asesoría técnica. El enfoque principal radica en eliminar las barreras de acceso a la información legal, permitiendo que un mayor número de habitantes en el Estado de México logren formalizar la situación jurídica de sus viviendas.

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