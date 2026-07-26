Gobierno del Estado de México recicla 155 toneladas de papel de archivo para crear libros de texto

El Gobierno del Estado de México, a través de la Oficialía Mayor, fortalece la simplificación de procesos administrativos e impulsa el uso eficiente de los recursos públicos mediante el reciclaje de 155 toneladas de documentos que concluyeron su vida útil administrativa, los cuales fueron donados a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para su transformación en libros de texto gratuito.

El Poder de Servir se refleja en un Gobierno que transforma sus procesos para generar beneficios tangibles para las y los mexiquenses y contribuir a la construcción de un futuro más sustentable. (Foto: Especial)

Cada expediente fue revisado por personal especializado del Archivo General del Estado de México (AGEMEX) conforme a la Ley General de Archivos, garantizando orden, transparencia y certeza en la administración documental. La Oficialía Mayor convierte archivos en desuso en una herramienta para la educación, transformando documentos en libros de texto para las escuelas.

Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor, destacó que la Gobernadora, como docente de vocación, reconoce en los libros de texto gratuitos una herramienta fundamental para transformar vidas, impulsando una administración responsable y eficiente, comprometida con la simplificación administrativa, el cuidado del medio ambiente y el uso adecuado de los recursos públicos. Se cumple con cuatro objetivos estratégicos: fortalecer la educación, promover el reciclaje, simplificar procesos administrativos y hacer uso eficiente de los recursos públicos, consolidando una administración moderna y transparente.

Juan Manuel García Sánchez, Jefe del Departamento de Archivo de Concentración del AGEMEX, explicó que se desanaqueló la documentación y se retiraron los broches de un total de 13 mil 299 cajas que contenían expedientes, preparando el material para su reciclaje y posterior transformación. El reciclaje de 155 toneladas de papel y cartón fortalece la educación, promueve la economía circular y genera un ahorro en los costos de resguardo documental para el Gobierno estatal.

Con estas acciones, el Poder Ejecutivo estatal cumple con cuatro objetivos estratégicos que fortalecen la educación, promueven el reciclaje, simplifican los procesos administrativos y hacen un uso más eficiente de los recursos públicos. El Poder de Servir se refleja en un Gobierno que transforma sus procesos para generar beneficios tangibles para las y los mexiquenses y contribuir a la construcción de un futuro más sustentable.

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