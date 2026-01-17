Gobierno del Estado de México reconoce a 83 instituciones por seguridad laboral

La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México entregó las Validaciones de Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene correspondientes al año 2025. En total, se otorgaron 83 validaciones a instituciones públicas de la entidad que demostraron cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

El acto de entrega se realizó en el auditorio de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., en la ciudad de Toluca. (Foto: Especial)

Este reconocimiento conlleva un beneficio tangible ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), ya que las instituciones validadas son eximidas del pago de la prima de riesgo no controlado al acreditar la implementación de acciones preventivas en sus centros de trabajo.

Durante el evento, el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, subrayó que impulsar la prevención es una forma de cuidar y servir a la población trabajadora. La dependencia estatal promueve diversas estrategias de capacitación, acompañamiento y supervisión con el propósito de que las instituciones públicas fortalezcan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad e higiene laboral.

El objetivo de la política es promover una cultura de responsabilidad y prevención en los entornos laborales. En su intervención, se destacó que la seguridad y la higiene laboral son derechos fundamentales de los trabajadores, atendiendo así los llamados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha exhortado a los gobiernos a fortalecer una cultura de prevención que garantice espacios de trabajo seguros, saludables y con corresponsabilidad entre autoridades, empleadores y personal.

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