Gobierno del Estado de México traslada cuatro lobos grises mexicanos a Coahuila

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) del gobierno del Estado de México trasladó cuatro ejemplares de lobo gris mexicano al Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. La operación se realizó durante la madrugada del viernes 9 de enero desde el municipio de Timilpan, como parte de un proyecto estratégico de conservación de la especie.

Los lobos trasladados fueron identificados con los nombres de Kolaval, Tanok, Nashoba y River. La acción se enmarca dentro de un convenio binacional entre México y Estados Unidos, vigente desde 1999, cuyo objetivo es la protección y recuperación de especies en peligro de extinción a través de manejo coordinado e intercambio de ejemplares.

El médico veterinario Fernando Domínguez Bernáldez, coordinador operativo del Parque Ecológico Zacango, explicó la situación crítica de la especie. Señaló que el lobo gris mexicano enfrenta un riesgo crítico de extinción, con una población mundial estimada en menos de 600 individuos. Esta condición hace indispensable la implementación de estrategias científicas y colaborativas para asegurar su supervivencia a largo plazo.

Los cuatro ejemplares fueron sometidos previamente a una evaluación genética como parte del protocolo de manejo. (Foto: Especial)

Permanecerán bajo cuidado especializado en sus nuevas instalaciones, con miras a futuras etapas que incluyen la preliberación y eventual reintroducción en su hábitat natural, siguiendo estrictos protocolos de bienestar animal.

El Parque Ecológico Zacango, administrado por la CEPANAF, tuvo un papel fundamental en la operación. Sus equipos se encargaron del manejo, resguardo y traslado de los lobos, garantizando condiciones óptimas de salud, seguridad y bienestar durante todo el proceso logístico.

El traslado forma parte de los esfuerzos de colaboración nacional e internacional para la conservación de especies emblemáticas en peligro. Las autoridades estatales señalaron que con estas acciones reafirman su compromiso con la protección de la biodiversidad y el cuidado de la fauna.

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