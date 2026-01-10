Gobierno estatal beca a estudiantes para estudios agropecuarios en el extranjero

El gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex), otorgó becas a tres jóvenes para realizar estudios superiores en Honduras. Los estudiantes iniciarán en enero de 2026 las ingenierías en Agronomía y Agronegocios en la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano”, ubicada en Tegucigalpa.

Los beneficiarios son Bernardo Trinidad Tinoco, originario de Amatepec; Juan Granados, de Atlautla; y Gustavo García González, de Jocotitlán. La beca, denominada “Zamorano-ICAMEX”, cubre los costos de matrícula, hospedaje y alimentación durante su estancia académica.

Los estudiantes asumirán personalmente los gastos correspondientes al trámite migratorio y su traslado aéreo. (Foto: Especial)

Everardo Lovera Gómez, director general del Icamex, detalló el riguroso proceso de selección. De un total inicial de 120 registros, 18 aspirantes concluyeron su postulación completa. Posteriormente, cinco candidatos aprobaron las evaluaciones y finalmente tres obtuvieron la beca. El proceso contó con el acompañamiento de Rosario Gómora Hernández, directora de Apoyo Técnico y Divulgación del Icamex.

El objetivo del programa es formar capital humano especializado que contribuya al desarrollo del sector agropecuario en la entidad. La estrategia del Icamex brinda acompañamiento académico y técnico a jóvenes con vocación por el campo, con la expectativa de que regresen al estado con mayores capacidades para aplicarlas en el desarrollo rural.

Los estudiantes becados destacaron el respaldo institucional recibido durante el proceso y el apoyo fundamental de sus familias. Coincidieron en que su meta principal es aplicar los conocimientos adquiridos en Honduras para beneficio del campo mexiquense a su regreso.

La beca se enmarca dentro de un convenio de colaboración firmado en 2007 entre el Gobierno del Estado de México y la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano”. Dicho acuerdo implica una inversión conjunta de dos millones de dólares y establece que, durante un periodo de cien años (de 2007 a 2107), jóvenes del estado podrán acceder a estudios en esta institución de prestigio internacional.

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