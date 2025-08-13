Gobierno estatal conmemora el CXI Aniversario de los Tratados de Teoloyucan

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia conmemorativa por el CXI aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, símbolo de unidad y trabajo conjunto por la paz y el bienestar social.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza esta ceremonia que simboliza la unidad y el trabajo conjunto por la paz y el bienestar social (Foto: Especial).

En representación de los tres poderes del Estado, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que la historia de México ha estado marcada por grandes transformaciones en defensa de principios y valores universales.

Como ejemplo, refirió la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, y subrayó que, al igual que en 1910, hoy se vive un momento de corresponsabilidad para que el bienestar llegue a quienes más lo necesitan.

González Hernández recordó que los Tratados de Teoloyucan, firmados el 13 de agosto de 1914 en territorio mexiquense, pusieron fin a la Revolución Constitucionalista y sentaron las bases para un nuevo orden político.

Resaltó que ese espíritu se refleja hoy en el liderazgo de mujeres en los máximos cargos de la nación y el estado: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ambas comprometidas con el humanismo mexicano y la justicia social.

Durante el acto, los soldados del Servicio Militar Nacional, Bárbara Barrera Ortega y Jesús Alejandro Sánchez Bustos, ofrecieron una reseña histórica sobre este hecho, que representó un paso decisivo hacia la pacificación del país y la construcción de un nuevo marco constitucional.

Previo a este evento, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió la sesión número 475 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones de la 22/a. Zona Militar, ubicadas en Rayón, donde destacó que, “el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas es esencial para la seguridad en nuestra entidad”, publicó la Mandataria estatal en sus redes sociales.

Comentarios

comentarios