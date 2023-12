Gobierno estatal realiza segunda audiencia pública

Este viernes en el Palacio de Gobierno del Estado de México se lleva a cabo la segunda audiencia pública encabezada por la gobernadora de la entidad, Dlfina Gómez Álvarez, quien resaltó que durante la primera audiencia se tuvo la participación de más de mil personas y tuvieron que hacer algunas adecuaciones en la infraestructura principalmente para el acceso de personas con discapacidad.

Afirmó que esta segunda audiencia ciudadana representa la esencia de un gobierno participativo, transparente, pero sobre todo de cercanía con los ciudadanos.

«Las audiencias tienen que ver en cómo la participación ustedes los ciudadanos están transformando la forma de gobernar, para nosotros el poder de servir tiene que ser una responsabilidad compartida con el pueblo, sus experiencias, sus conocimientos, son indispensables para identificar y solucionar los problemas que más les afectan, ustedes son los ojos y los oídos en cada rincón del estado, y su participación es crucial en nuestro proceso de tomar decisiones».

Nuevamente dieron atención directa los secretarios, directores y funcionarios del gobierno, a lo que Gómez Álvarez señaló que están centrados en servir al pueblo desde la escucha y la atención directa.

Informó que en el caso de las solicitudes de la primera edición, unas se pudieron atender de manera directa y pronta, y otras están en proceso, porque son metas a largo plazo, y pidió a los mexiquenses estar atentos y denunciar a quien pretenda cobrar por un trámite o adjudicarse un programa.

«Ningún trámite tiene ningún costo, no hay ninguna persona que pueda sustentarse u ostentarse de que es gracias a ese funcionario o gracias a esa persona; en los recorridos que hemos hecho para entregar las tarjetas de Mujeres con Bienestar, les hemos dicho a las mujeres y ciudadanos que denuncien, fuera corrupción de la administración pública».

Y agregó que en el caso específico de la Tarjeta Mujeres con Bienestar, ningún funcionario puede ser beneficiario de ese programa.

Durante la segunda audiencia, para impulsar la inclusión, se mejoró la accesibilidad y movilidad para las personas con discapacidad por lo que se incluyó una rampa que va a estar de manera permanente, y también hay sanitarios que se colocaron para personas con discapacidad.

Los medios para solicitar audiencia, son: de forma presencial en la Coordinación de Atención Ciudadana que está ubicada en el tercer piso del Palacio de Gobierno; o vía telefónica al número 722 167 8350; y a través de la página de gobierno del Estado de México:

https://edomex.gob.mx/atencion.ciudadana y https://www.gem102.net/contactame/

Algunas personas han hecho recorridos de 5 horas o más en autobús, como es el caso de la Señora Guadalupe Aguilar, pero su entusiasmo resalta que valió la pena, ya que serán escuchados por la gobernadora:

«Base recibida porque yo vine la primera vez y me dieron el papel y nada más hice la petición no platiqué con ella pero me llegó el recurso rápido para mis vecinos y para mí sobre todo que soy una persona de la tercera edad y el agua es de vital importancia para mí».

Originaria de Nicolás Romero, la Sra. Guadalupe mencionó que hizo petición para tener agua en su colonia, y en 15 días ya tenían agua, por lo que hoy regresó a dar gracias por la respuesta.

