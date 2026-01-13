Gobierno estatal y federal anuncian seis proyectos de transporte masivo para el Edoméx

Los gobiernos del Estado de México y federal iniciarán seis proyectos de transporte público masivo con el objetivo de mejorar la movilidad en municipios de alta densidad poblacional. La estrategia busca reducir los tiempos de traslado, que actualmente oscilan entre dos y tres horas diarias para miles de personas en la entidad.

Los proyectos forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México. (Foto: Especial)

En una primera etapa se destinarán 12 mil millones de pesos durante el año 2026 para esta transformación de la infraestructura de transporte.

Entre las obras anunciadas se detallan el Trolebús Ixtapaluca, de 10.1 kilómetros, que beneficiará a 233 mil habitantes; el Tren Ligero Texcoco–La Paz, de 21 kilómetros, con servicio proyectado para 2 millones 565 mil personas; y la Línea VII del Mexibús (Vicente Villada–Panteón Los Rosales), de 3.5 kilómetros, para 48 mil usuarios diarios.

Los proyectos prioritarios que inician en 2026 incluyen la Línea V del Mexibús, que recorrerá 29.41 kilómetros entre Lechería y el Cetram El Rosario, reduciendo tiempos para unos 137 mil usuarios diarios. También comenzará la Línea VI del Mexibús (Valle de Toluca–Lerma–Zinacantepec), de 28.8 kilómetros, para 48 mil personas al día.

A estas obras se suma la Línea III del Mexicable en Naucalpan, con 9.5 kilómetros y un avance físico reportado del 55%, que tendrá capacidad para 40 mil pasajeros diarios. A corto plazo se prevén el Corredor Periférico Norte, que atravesará cinco municipios, y la Línea IV del Mexicable, que conectará Nicolás Romero con Tlalnepantla.

En preparación para el Mundial 2026, se realizarán trabajos de mantenimiento en los carriles confinados de las Líneas I y IV del Mexibús y se adquirirán cinco nuevas unidades BRT para la ruta Ojo de Agua – Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Adicionalmente, la Red de Transporte Mexiquense habilitará una ruta exprés con seis unidades de mediana capacidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Toluca con la estación Metepec del Tren Interurbano “El Insurgente”.

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