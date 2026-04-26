Gobierno mexiquense aprueba reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron reformas a la ley para mejorar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la entidad, con un modelo de enfoque integral y preventivo.

Ley contempla directorio voluntario, protocolos de atención en emergencias, servicios médicos y apoyos funerarios. (Foto: Especial)

Las reformas contemplan la creación de un directorio voluntario de periodistas y defensores, que funcionará como herramienta de comunicación ágil en situaciones de emergencia, sin que su integración sea un requisito obligatorio para acceder al Mecanismo de Protección.

También se establecen protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención en casos de riesgo, además de garantizar el acceso a servicios médicos, programas sociales, capacitación y apoyos como gastos funerarios.

El consejero jurídico, Jesús George Zamora, aseguró que estos avances son resultado del diálogo abierto y plural con el gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil. Destacó que representa un reto para el Mecanismo y solo es el inicio de lo que se puede hacer con el nuevo Consejo Consultivo.

Adicionalmente, se consolida la operación del Consejo Consultivo del Mecanismo mediante la reducción de sus integrantes, de 13 a nueve, con criterios más transparentes y públicos para su designación, así como la incorporación de una participación regional equilibrada. También se integra al marco legal estatal el uso voluntario de vestimenta e instrumentos de identificación preventiva para el ejercicio de la labor periodística.

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