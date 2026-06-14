Gobierno mexiquense entrega alberca municipal «El Vije» en Tequixquiac

En el marco de la estrategia «2026, Año de las Obras en EdoMéx», el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) entregó la alberca municipal «El Vije» en Tequixquiac, una obra que responde a la visión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de construir espacios públicos con sentido social, útiles y accesibles, que mejoren la calidad de vida de todos los mexiquenses.

El impacto positivo ya se refleja en la comunidad. (Foto: Especial)

Para Sonia Oregón Merino, de 60 años, la construcción de la alberca representa la oportunidad de cumplir un anhelo: aprender a nadar. «Yo ya tenía tiempo queriendo aprender a nadar y fue la gran oportunidad: económico, un poco cerca, instalaciones nuevas y muy lindas», compartió. Sonia señaló que la natación es un deporte completo que ayuda física y emocionalmente, especialmente a los 60 años, y consideró que la alberca es un gran acierto.

Manuel Iván Carmona Mejía, médico cirujano y nadador, coincide en la relevancia para la salud pública de contar con una alberca equipada, destacando que tiene buen acceso, estacionamiento, instalaciones muy bonitas, agua caliente, vestidores y servicio médico. Señaló que para las personas de la senectud es muy bueno para fortalecer los músculos. La alberca también abate problemáticas de movilidad y gasto familiar que limitaban el desarrollo deportivo de la juventud local.

La estudiante universitaria Brenda Hernández Hernández señaló que antes de esta intervención tenía que buscar opciones lejos de su hogar, invirtiendo tiempo y dinero, y que la nueva alberca es un beneficio, especialmente para adultos mayores como una terapia regeneradora. Edgar Emanuel Alarcón Silva, nadador de Tequixquiac, describió las nuevas instalaciones como dignas de cualquier centro urbano, destacando que la alberca se ve bastante bien, «un lujo de alberca», y que en El Vije se dio un gran avance. La alberca cuenta con siete carriles, gradas, regaderas, vestidores y un cuarto de máquinas, entre otros elementos.

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