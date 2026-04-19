jueves, octubre 22, 2026
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Gobierno mexiquense renueva placas de transporte público por región con colores específicos

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Redacción Así Sucede
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El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov) , renovó la imagen institucional de las placas del transporte público en sus modalidades de autobús, taxi, servicio especializado, patrullas y ambulancias. El objetivo es brindar mayor certeza jurídica a los concesionarios y fortalecer la seguridad de los usuarios.

Nuevas láminas disponibles en Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl sin costo adicional para concesionarios. (Foto: Especial)

El director general del Registro Estatal de Transporte Público, Adrián Bolaños León, informó que las nuevas placas no tendrán costo adicional para los concesionarios y permisionarios. Las láminas actuales seguirán vigentes hasta que exista la necesidad de actualizarlas.

Las nuevas placas, junto con la tarjeta de circulación y el engomado, están disponibles desde el 10 de abril en las Ventanillas de Servicio Público de Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl.

Para permitir la plena identificación de las unidades, la Secretaría de Movilidad dividió al Estado de México en 12 regiones que agrupan a todos los municipios de la entidad. A cada región se le asignó un Pantone o color específico. Las regiones son las siguientes:

Región I Atlacomulco, Región II Zumpango, Región III Ecatepec, Región IV Cuautitlán, Región V Naucalpan, Región VI Toluca, Región VII Texcoco, Región VIII Valle de Bravo, Región IX Nezahualcóyotl, Región X Chalco, Región XI Ixtapan de la Sal y Región XII Tejupilco.

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