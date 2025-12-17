Gobierno municipal de Toluca construye diálogo directo con la ciudadanía para consolidar la transformación

Durante la Sexta Sesión Abierta de Cabildo, el Gobierno de Toluca escuchó, atendió, y anunció diversas obras y acciones prioritarias que se ejecutarán en distintas delegaciones del municipio, derivadas del diálogo directo con la ciudadanía que fomenta el gobierno que preside Ricardo Moreno.

Instruye el alcalde Ricardo Moreno a todas las áreas administrativas, de obras y gestión a escuchar y brindar atención a las peticiones ciudadanas (Foto: Especial).

El presidente municipal, por voz del secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez instruyó a todas las áreas de la administración municipal escuchar con atención y detenimiento, las peticiones de los habitantes, principalmente las unidades de Servicios y Obras Públicas, así como a Desarrollo Económico, a fin de tomar nota y atender con prontitud cada una de las peticiones ciudadanas.

La ciudadana Allison Soto Jiménez expuso la importancia del alumbrado público en la delegación San Buenaventura, destacando que la iluminación es un servicio esencial para la seguridad, movilidad y tranquilidad de la población. Reconoció los avances realizados por el Ayuntamiento, pero señaló que aún existen calles y avenidas, como Avenida Alpinismo, donde la cobertura es insuficiente.

Asimismo se dio seguimiento a solicitudes previamente presentadas sobre problemáticas en comunidades como El Cerrillo Vista Hermosa, entre ellas el alumbrado público, la seguridad, la rehabilitación de la avenida Río Lerma en la colonia Embarcadero, el bacheo y la conclusión de pavimentación en calles como Isidro Fabela y 16 de Septiembre.

Posteriormente, José Patricio Zavala Reyes, de San Pablo Autopan, solicitó seguimiento a la solicitud de apoyo para infraestructura del sistema autónomo de agua potable. Se informó que el caso será revisado, considerando que se trata de un sistema no municipalizado, y que se dará respuesta una vez analizada la viabilidad legal y técnica.

Por su parte, Efraín Cebrera Juárez planteó inquietudes relacionadas con el pago del impuesto predial. Se aclaró que realizó su pago con los beneficios de condonación aprobados por el Cabildo y se explicó el marco legal vigente respecto a descuentos y estímulos fiscales.

En representación de la delegación de Santa María Totoltepec, Juana Atanasio Romero manifestó su preocupación por el estado del alumbrado público, el mantenimiento de áreas verdes, el bacheo, recibiendo el total respaldo de los regidores y la canalización directa con el Director de Obras Públicas.

El ciudadano Raúl Velázquez García, vecino de la Subdelegación Ejido Buenavista, expuso la necesidad de contar con una delegación propia que dignifique la atención a la comunidad, a lo que el Secretario Justo Núñez y los Regidores señalaron que harán todo lo que esté a su alcance para concretar dicha obra.

Finalmente, el secretario General del Ayuntamiento, a nombre del presidente municipal reiteró el compromiso de su administración de dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes presentadas, priorizando aquellas que inciden directamente en el bienestar y la calidad de vida de las familias toluqueñas, y fortaleciendo un gobierno cercano, abierto y sensible a las demandas ciudadanas.

Comentarios

comentarios