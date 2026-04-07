Gobiernos Verdes avanzan en llevar agua potable a escuelas del Edomex ante la crisis hídrica

En el estado de México, alrededor de dos mil planteles de educación básica presentan problemas de abasto de agua potable, una situación que se agudiza en al menos 22 municipios y que impacta directamente en la salud, la higiene y el aprendizaje de niñas y niños. Ante esta realidad, Gobiernos Verdes impulsan la instalación de bebederos para garantizar el acceso a agua potable en las escuelas.

El acceso al agua en las escuelas no es un tema menor. Es un derecho

humano básico que hoy no está garantizado en todos los planteles (Foto: Especial).

Durante el ciclo escolar 2024–2025, el 86.1 por ciento de las escuelas no contó con esta infraestructura, lo que evidencia el rezago en servicios básicos dentro de los planteles.

El acceso al agua en las escuelas no es un tema menor. Es un derecho humano básico que hoy no está garantizado en todos los planteles, lo que deja a niñas y niños sin condiciones adecuadas para estudiar, especialmente en zonas donde el suministro es irregular.

Por ello, desde los gobiernos emanados del Partido Verde se impulsan acciones que permiten a niñas y niños acceder a agua en sus escuelas, incluso en zonas donde el suministro es limitado.

Este enfoque también se articula desde el ámbito legislativo, como parte de una visión que busca garantizar el acceso al agua potable en escuelas a través de soluciones sostenibles frente a la crisis hídrica.

Una muestra de que esta ruta es viable está en Zinacantepec, donde se instaló un sistema de captación de agua de lluvia para abastecer bebederos en instalaciones públicas, como parte de un esquema de aprovechamiento de agua que hoy demuestra que estas soluciones pueden replicarse en escuelas con problemas de acceso al agua.

Bajo esta lógica, el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, ha impulsado que las soluciones que sí funcionan se lleven a más municipios, atendiendo necesidades básicas con acciones concretas que generen resultados.

El Partido Verde en el Estado de México avanza así en una ruta clara: resolver problemas de fondo con soluciones que funcionan y mejoran la vida diaria de las familias mexiquenses, empezando por lo más importante, las niñas y los niños.

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