GPPAN propone descuentos del 50% en agua para grupos vulnerables

El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) , coordinado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, presentó una iniciativa para garantizar el derecho al acceso y disposición de agua de manera suficiente, asequible y salubre para el consumo personal y doméstico. La propuesta, expuesta por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres en sesión de la LXII Legislatura mexiquense, plantea que los organismos municipales operadores de agua establezcan cobros especiales, realicen convenios de pago y otorguen descuentos del 50% a grupos vulnerables (actualmente en algunos casos del 38%).
La iniciativa de reforma a la Ley del Agua y al Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que el acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico, reconocidos como derechos humanos, constituyen un servicio de utilidad pública. Se busca garantizar su disfrute con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, así como a personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo, personas en privación de la libertad y víctimas de desastres.
La bancada solicita además que el organismo correspondiente no suspenda el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago, y que suministre la cantidad mínima para el consumo humano básico. Cuando el servicio se suspenda por causas ajenas a la persona usuaria en el uso doméstico, las autoridades deberán garantizar el suministro mínimo para consumo humano mediante pipas u otro medio adecuado. De no cumplir esta disposición, el organismo operador o el ayuntamiento deberán reembolsar los pagos por los derechos del servicio realizados por la persona contribuyente por un servicio no recibido.
Tendrán derecho a una bonificación permanente del 50% en el pago por el suministro de agua para uso doméstico:
- Personas pensionadas o jubiladas.
- Personas con incapacidad permanente total o parcial.
- Personas viudas de 60 años o más.
- Menores de edad en situación de orfandad (a través de su representante legal).
- Mujeres en estado de gestación o lactancia, solteras con dependientes económicos.
- Personas liberadas con motivo de una amnistía estatal.
- Madres jefas de familia sin ingresos fijos.
Felipe Torres señaló que es injusto que, mientras el servicio es deficiente o inexistente, las familias tengan que pagar recibos y, además, desembolsar un promedio de 962 pesos por una pipa o gastar más en agua embotellada. «Para 6 millones de mexiquenses en situación de pobreza, esto es simplemente impagable. No podemos seguir permitiendo que el 55% de mexiquenses sienta que su servicio de agua es insatisfactorio. Por ello, esta iniciativa no busca solo armonizar leyes, busca hacer justicia«, expuso.