GPPAN propone descuentos del 50% en agua para grupos vulnerables

El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) , coordinado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, presentó una iniciativa para garantizar el derecho al acceso y disposición de agua de manera suficiente, asequible y salubre para el consumo personal y doméstico. La propuesta, expuesta por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres en sesión de la LXII Legislatura mexiquense, plantea que los organismos municipales operadores de agua establezcan cobros especiales, realicen convenios de pago y otorguen descuentos del 50% a grupos vulnerables (actualmente en algunos casos del 38%).

(Foto: Especial)

La iniciativa de reforma a la Ley del Agua y al Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que el acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico, reconocidos como derechos humanos, constituyen un servicio de utilidad pública. Se busca garantizar su disfrute con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, así como a personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo, personas en privación de la libertad y víctimas de desastres.

La bancada solicita además que el organismo correspondiente no suspenda el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago, y que suministre la cantidad mínima para el consumo humano básico. Cuando el servicio se suspenda por causas ajenas a la persona usuaria en el uso doméstico, las autoridades deberán garantizar el suministro mínimo para consumo humano mediante pipas u otro medio adecuado. De no cumplir esta disposición, el organismo operador o el ayuntamiento deberán reembolsar los pagos por los derechos del servicio realizados por la persona contribuyente por un servicio no recibido.

Tendrán derecho a una bonificación permanente del 50% en el pago por el suministro de agua para uso doméstico:

Personas pensionadas o jubiladas.

Personas con incapacidad permanente total o parcial.

Personas viudas de 60 años o más.

Menores de edad en situación de orfandad (a través de su representante legal).

Mujeres en estado de gestación o lactancia, solteras con dependientes económicos.

Personas liberadas con motivo de una amnistía estatal.

Madres jefas de familia sin ingresos fijos.

Felipe Torres señaló que es injusto que, mientras el servicio es deficiente o inexistente, las familias tengan que pagar recibos y, además, desembolsar un promedio de 962 pesos por una pipa o gastar más en agua embotellada. «Para 6 millones de mexiquenses en situación de pobreza, esto es simplemente impagable. No podemos seguir permitiendo que el 55% de mexiquenses sienta que su servicio de agua es insatisfactorio. Por ello, esta iniciativa no busca solo armonizar leyes, busca hacer justicia«, expuso.

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