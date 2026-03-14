GPPAN propone incorporar salud digital en el Estado de México

Por considerar que la atención médica basada únicamente en la consulta presencial ya no es suficiente para atender la creciente demanda de servicios de salud, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) , coordinado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, propuso incorporar la salud digital a los servicios que presta el Estado, incluyendo telesalud, telemedicina, salud móvil, registros médicos electrónicos y el uso de dispositivos portátiles para la atención de pacientes.

La salud digital facilitará la prestación de servicios médicos a distancia, para permitir la atención de la población sin necesidad de desplazamientos físicos. (Foto: Especial)

La iniciativa de reforma al Código Administrativo de la entidad, presentada por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) en sesión deliberante de la LXII Legislatura, plantea que la Secretaría de Salud estatal promueva, impulse y coordine la incorporación, desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en los productos que ofrece, con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la atención y fortalecer la continuidad de sus actuaciones.

La iniciativa explica que en enero se publicó una reforma a la Ley General de Salud para incorporar la salud digital como materia de salubridad general, reconociendo la telesalud, la telemedicina, los expedientes clínicos electrónicos y el monitoreo remoto como instrumentos fundamentales para fortalecer el derecho a la protección de la salud, lo que hace necesario ajustar el marco jurídico estatal.

El ‘Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2026’ de la Secretaría de Bienestar admite que alrededor de 8 millones 600 mil personas mexiquenses no cuentan con un sistema institucional que garantice su atención médica. Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , México cuenta con cerca de 2.5 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio de los países miembros que es de 3.7 médicos por cada mil pobladores, lo que indica la relevancia de la iniciativa.

La salud digital facilitará:

La prestación de servicios médicos a distancia, permitiendo la atención sin necesidad de desplazamientos físicos.

La optimización del uso de recursos humanos y tecnológicos en la atención sanitaria y de infraestructura del sistema de salud.

en la atención sanitaria y de infraestructura del sistema de salud. La ampliación de la cobertura de los servicios de salud, especialmente en comunidades con acceso limitado a infraestructura médica.

de los servicios de salud, especialmente en comunidades con acceso limitado a infraestructura médica. El apoyo y asesoría a profesionales de la salud mediante interconsultas con especialistas.

Además, impulsará programas de educación y prevención mediante herramientas digitales, digitalizará la información médica para facilitar el acceso y el intercambio seguro de datos, y robustecerá el análisis de información para mejorar diagnósticos, tratamientos y la gestión de los servicios.

La iniciativa dispone que la Secretaría de Salud emita los lineamientos para la implementación, supervisión y mejora continua de los servicios de salud digital, precise las condiciones bajo las cuales se prestarán los servicios de telesalud, y mandata que la implementación promueva la interoperabilidad y el uso responsable de registros médicos electrónicos, fortaleciendo la continuidad de la atención, evitando duplicidades y privilegiando la seguridad de la información.

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