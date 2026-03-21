GPPRD propone reconocer como discriminación exclusión digital contra personas neurodivergentes

El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) , coordinado por el diputado Omar Ortega Álvarez, propuso que se reconozcan como actos de discriminación la exclusión en el acceso a tecnologías digitales, así como las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en condiciones neurodivergentes. La iniciativa, expuesta por la legisladora Araceli Casasola Salazar durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, establece medidas para atender asimetrías en ambos aspectos y la posibilidad del bloqueo temporal de plataformas digitales, sitios web o cuentas institucionales que promuevan actos discriminatorios desde medios electrónicos.

Casasola expuso que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI, el 24.7% de la población mexiquense adulta declaró haber sido víctima de algún acto discriminatorio en los últimos 12 meses, cifra superior al promedio nacional de 23.7%. (Foto: Especial)

El proyecto de reforma a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación estatal plantea que la exclusión o restricción del acceso a tecnologías de la información, servicios digitales, conectividad a internet, así como la limitación en la adquisición de competencias digitales esenciales para la participación social, económica y educativa, sea considerada discriminación. Para ello, dispone acciones como políticas de conectividad gratuita o a bajo costo en comunidades marginadas, programas de alfabetización digital para personas adultas mayores, con discapacidad y poblaciones indígenas, y la garantía de accesibilidad en sitios web y aplicaciones gubernamentales.

La iniciativa también establece que las autoridades diseñen estrategias de inclusión laboral, educativa y social para personas neurodivergentes —con condiciones como autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia, entre otras—, incluyendo campañas de sensibilización en centros educativos y de trabajo. Casasola indicó que estas condiciones, lejos de ser una discapacidad, son formas distintas de percibir y procesar el mundo, pero persisten barreras estructurales en educación, empleo y salud.

Para garantizar la igualdad de oportunidades de personas de la diversidad sexual y de género, se plantea que las autoridades desarrollen campañas contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual; promuevan mecanismos de inclusión laboral y educativa para personas trans y no binarias, y establezcan acciones afirmativas para el reconocimiento y respeto del nombre y género autopercibido en documentos oficiales estatales.

La propuesta también considera que el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación sesione al menos una vez al mes (la legislación vigente establece una sesión cada dos meses) y que pueda integrar observatorios ciudadanos por sector —mujeres, juventudes, personas con discapacidad, diversidad sexogenérica, comunidades indígenas— para atender problemáticas específicas.

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