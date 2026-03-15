GPPRDP propone crear órganos de integridad electoral en partidos

Para prevenir la infiltración de la delincuencia organizada en candidaturas y estructuras de campaña, la coacción del voto, el financiamiento ilícito y la alteración de la voluntad popular, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) propuso que los partidos políticos, así como las coaliciones y candidaturas comunes, instituyan órganos de integridad y debida diligencia electoral.

(Foto: Especial)

La iniciativa, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez y la diputada Araceli Casasola Salazar —coordinador e integrante de la bancada— en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, establece mecanismos de control, evaluación, corrección y mejora continua en los procesos internos y actividades electorales de los partidos, coaliciones y candidaturas comunes.

De acuerdo con la propuesta de reforma al Código Electoral del Estado de México, estos órganos deberán generar:

Protocolos de selección, revisión y verificación de perfiles para precandidaturas y candidaturas, con criterios objetivos, verificables y documentables.

para precandidaturas y candidaturas, con criterios objetivos, verificables y documentables. Matrices de riesgo por demarcación, tipo de elección, estructura territorial, financiamiento, contratación y operación política, con medidas preventivas y mecanismos de seguimiento.

por demarcación, tipo de elección, estructura territorial, financiamiento, contratación y operación política, con medidas preventivas y mecanismos de seguimiento. Controles de trazabilidad del gasto, contabilidad y contratación vinculada a actividades ordinarias, de precampaña y campaña, incluyendo identificación del beneficiario final en bienes y servicios.

vinculada a actividades ordinarias, de precampaña y campaña, incluyendo identificación del beneficiario final en bienes y servicios. Mecanismos internos de denuncia, atención, investigación y corrección , con medidas de protección a denunciantes y resguardo documental.

, con medidas de protección a denunciantes y resguardo documental. Programas obligatorios de capacitación para dirigencias, precandidatos, candidatos, administradores y responsables financieros en legalidad electoral, prevención de financiamiento ilícito, violencia política contra las mujeres y protección del voto libre.

para dirigencias, precandidatos, candidatos, administradores y responsables financieros en legalidad electoral, prevención de financiamiento ilícito, violencia política contra las mujeres y protección del voto libre. Indicadores internos de cumplimiento en selección de perfiles, operación territorial, control financiero, capacitación y atención de denuncias.

en selección de perfiles, operación territorial, control financiero, capacitación y atención de denuncias. Auditorías internas o externas de cumplimiento y control antes, durante y después del proceso electoral.

antes, durante y después del proceso electoral. Protocolos de gestión integral de riesgos y control interno para garantizar continuidad operativa, integridad documental y seguridad de la información.

para garantizar continuidad operativa, integridad documental y seguridad de la información. Informes de resultados y planes de mejora obligatorios al finalizar cada proceso electoral local.

Al exponer la iniciativa, el diputado Ortega señaló que la preservación de la democracia exige que los procedimientos de postulación, organización, financiamiento, operación política y conducción de campañas se desarrollen bajo parámetros reforzados de legalidad, integridad, control y responsabilidad institucional. Cuando los partidos fallan en esos deberes, no solo se vulnera su vida interna, sino que también se erosiona la confianza ciudadana.

Los órganos propuestos serán el canal de verificación y comunicación ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) , y deberán diseñar programas de integridad y control antes de cada proceso electoral, así como presentar informes de resultados que serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

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