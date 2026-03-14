GPPVEM propone instituir el Mérito Deportivo del Poder Legislativo mexiquense

Con el propósito de reconocer a personas, asociaciones, instituciones o equipos por su trayectoria sobresaliente, excelencia competitiva o contribución relevante al desarrollo del deporte, el Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) , coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, propuso instituir el Mérito Deportivo del Poder Legislativo del Estado de México y que en su primera edición se reconozca a los equipos femeniles ‘Iniciativas F.C.’ del Congreso mexiquense y ‘Potras’ de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) , campeonas y subcampeonas de la Copa Colibrí 2025-2026, respectivamente.

El otorgamiento del Mérito Deportivo sería aprobado por el Pleno del Congreso estatal, previa propuesta de la Junta de Coordinación Política o de la Comisión de la Juventud y el Deporte, y su entrega se realizaría en sesión solemne. (Foto: Especial)

De acuerdo con la iniciativa, leída por la legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM) durante sesión deliberante de la LXII Legislatura, este mérito consistiría en un reconocimiento oficial expedido por la legislatura, una medalla o presea conmemorativa y la inscripción de quienes sean galardonadas o galardonados en el registro oficial de distinciones del Poder Legislativo.

Cabe señalar que el equipo de futbol femenil del Poder Legislativo, ‘Iniciativas F.C.’, fue campeón del torneo deportivo organizado por el Voluntariado de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, tras vencer en penales (3-2) al conjunto de ‘Potras’ en la final, luego de empatar 1-1 en tiempo regular en el Estadio Universitario Alberto ‘Chivo’ Córdova de la UAEMEX, en Toluca.

El proyecto legislativo refiere que, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es pertinente reconocer que los equipos femeniles han trascendido lo deportivo para convertirse en parte de una transformación cultural en la que las mujeres ocupan cada día más espacios.

La congresista señaló que, para las deportistas y los equipos femeniles, la desigualdad y las brechas de género son retos que deben atenderse, pues la tasa de abandono deportivo a los 14 años es dos veces mayor en las niñas que en los niños y, al llegar a la adulz, las mujeres tienen menos tiempo para desarrollar actividad física que los hombres, mientras que las brechas salariales alcanzan hasta 700 por ciento en disciplinas como el fútbol.

Por lo tanto, se pronunció por reconocer a las finalistas de la Copa Colibrí, pues muchas de ellas hicieron un triple esfuerzo al ser servidoras públicas, madres de familia y deportistas.

La iniciativa añade que la creación del Mérito Deportivo responde a la necesidad de institucionalizar un reconocimiento permanente a quienes, mediante el deporte, contribuyen al prestigio, cohesión e identidad de la entidad, toda vez que el Congreso mexiquense, como representación democrática de la ciudadanía, tiene la facultad moral y política de honrar trayectorias que han fortalecido el orgullo colectivo y proyectado positivamente el nombre del Estado de México.

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