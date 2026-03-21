Grupo Parlamentario del PVEM exhorta a sanear el Río Grande de Acatitlán

La bancada del Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) , coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, presentó un exhorto a la Secretaría del Agua estatal para que, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, implemente un programa integral de saneamiento y restauración del Río Grande de Acatitlán, en beneficio de más de 28 comunidades del núcleo agrario de Bienes Comunales de San Juan Acatitlán, en Luvianos, que enfrentan posibles afectaciones por su contaminación severa.

Durante años, habitantes de la región sur de la entidad han advertido sobre descargas al río provenientes de distintas actividades, particularmente mineras. (Foto: Especial)

Al exponer su punto de acuerdo en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina puntualizó que este programa debe considerar acciones a corto, mediano y largo plazo, así como mecanismos de seguimiento y evaluación.

El llamado plantea exhortar a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para que realice un diagnóstico técnico integral y actualizado sobre la calidad del agua, condiciones hidráulicas y principales fuentes de contaminación del afluente, también conocido como Río de Temascaltepec. Asimismo, solicita a los ayuntamientos de Temascaltepec, Zacazonapan y Luvianos que implementen acciones inmediatas para prevenir su contaminación, incluyendo la correcta gestión de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales y la vigilancia de descargas irregulares.

Linares Zetina apuntó que actualmente se observan cambios en el color del agua, con tonalidades inusuales que evidencian un deterioro significativo en su calidad. Advirtió que esto no se limita únicamente a la contaminación de un cuerpo de agua, sino que impacta en la salud, la economía y la vida cotidiana de quienes dependen de él. Puntualizó que, además de un tema ambiental, se trata de un tema de desarrollo regional, productividad y bienestar social.

La proponente explicó que el exhorto no busca señalar responsabilidades de manera anticipada, sino promover acciones concretas en el ámbito de competencia de cada autoridad.

Recordó que este afluente forma parte de la cuenca del Río Balsas y atraviesa municipios como Luvianos, Zacazonapan y Temascaltepec, abasteciendo de agua a otras demarcaciones de los estados de Michoacán y Guerrero, por lo que es un recurso que sostiene actividades agrícolas, ganaderas y domésticas.

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