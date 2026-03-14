Grupo Parlamentario del PVEM propone Ley de Economía Circular

Para contribuir a la protección del medio ambiente, prevenir la contaminación, facilitar el desarrollo sostenible y generar prosperidad económica, el Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) , coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, propuso expedir la Ley de Economía Circular del Estado de México y Municipios, la cual promoverá un modelo de economía alternativo al actual denominado lineal, que se basa en la extracción de recursos naturales, su uso y desecho como residuos, dejando de lado su recuperación.

También deberán aplicar, en coordinación con el gobierno estatal, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo de tecnologías y materiales conforme a los principios de la economía circular. (Foto: Especial)

La iniciativa, expuesta por el legislador Carlos Alberto López Imm (PVEM) durante sesión deliberante, considera como objetivos específicos impulsar la transición gradual de la entidad hacia una economía circular, entendida como un tipo de producción y consumo sostenibles que disminuyen el impacto ambiental mediante la permanencia y reintegración sustentable de los materiales al ciclo económico.

López Imm afirmó que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no son objetivos opuestos, sino metas que deben avanzar de la mano, porque cuidar los recursos naturales es una responsabilidad ambiental y una obligación con las futuras generaciones.

La propuesta busca:

Promover la eficiencia en el uso de materiales , la restauración del capital natural, la valorización de residuos y la reducción progresiva de la disposición final.

, la restauración del capital natural, la y la reducción progresiva de la disposición final. Impulsar y fomentar el desarrollo tecnológico para la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de productos y sus residuos.

para la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de productos y sus residuos. Fomentar una cultura de corresponsabilidad en la población para desvincular el desarrollo económico de la generación de residuos y del excesivo consumo de recursos naturales.

en la población para desvincular el desarrollo económico de la generación de residuos y del excesivo consumo de recursos naturales. Favorecer la transformación del estado y municipios bajo criterios de sustentabilidad.

El planteamiento, que incorpora modificaciones al Código para la Biodiversidad del Estado de México, se alinea con la Ley General de Economía Circular, expedida en enero, que ordena a las entidades federativas ajustar su legislación. También es compatible con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que prioriza la gestión integral de residuos sólidos y la transición hacia modelos productivos sostenibles, y con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El proyecto dispone la creación de un programa estatal de economía circular como instrumento rector, así como herramientas como la evaluación de circularidad para medir el desempeño de las unidades económicas, y distintivos de circularidad para el reconocimiento público de empresas, instituciones o municipios con niveles sobresalientes.

Prevé auditorías ambientales circulares para fortalecer la autorregulación empresarial, y planes de responsabilidad compartida y de manejo que fijan metas y acciones claras de prevención y reducción de residuos. Mandata promover una cultura de economía circular, generar un sistema de trazabilidad de materiales y residuos y un esquema de infracciones y sanciones.

De aprobarse, los municipios deberán implementar la separación de residuos en la fuente mediante programas graduales, establecer mecanismos para promover su valorización, recuperación y aprovechamiento energético, y capacitar a la población en prevención de residuos y economía circular.

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