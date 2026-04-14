“Grupo Relámpagos” realiza 182 operaciones y 465 descargas de agua con lo que se protegen los bosques de incendios

Con una estrategia que prioriza la protección de la vida y los bosques, el gobierno del estado de México despliega la capacidad operativa del “Grupo Relámpagos” para el combate de incendios forestales desde el aire, en coordinación con la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque).

La labor conjunta con Probosque fortalece la atención oportuna de emergencias y reduce riesgos en zonas de difícil acceso (Foto: Especial).

De septiembre de 2023 a marzo de 2026, esta labor conjunta permitió 182 operaciones aéreas y 465 descargas de agua en apoyo a brigadas en 28 municipios, de esta manera se fortalece la atención oportuna de emergencias y se reducen riesgos en zonas de difícil acceso.

“Trabajamos de forma coordinada tierra-aire, con comunicación y estrategias definidas, para realizar descargas de agua precisas y optimizar el apoyo aéreo con el menor personal posible para sofocar el incendio”, explicó Héctor Gregorio Vargas Sánchez, paramédico rescatista de “Grupo Relámpagos”.

Estas acciones son posibles gracias a un despliegue integral que incluye personal técnico en tierra, encargado de instalar estaciones de recarga de agua y combustible, así como de preparar el helitanque de las aeronaves.

“Quienes vamos por tierra salimos con mayor anticipación que la aeronave, ya que llega más rápido; nosotros trasladamos el equipo necesario”, señaló Julio César Soto Vázquez, chofer de pipa de turbosina.

En el aire, cada misión es operada por un piloto y un paramédico, quienes coordinan descargas, logística y comunicación, además de brindar atención médica, si es necesario.

“Como paramédicos coordinamos el conteo de descargas de agua y recargas de combustible, además de la hidratación de la tripulación. También brindamos atención médica y contamos con equipo biomédico para cualquier eventualidad”, informó Jorge Luis Marcial Gaona, paramédico de vuelo.

Destaca Probosque que todos los combates se realizan en tierra; sin embargo, cuando se requiere apoyo, se activa al personal de “Grupo Relámpagos”; su respaldo es una herramienta determinante.

“Su apoyo es fundamental, ya que desde el aire identifican riesgos, rutas de escape y zonas seguras, mejorando la eficacia del combate y permitiendo evacuar a brigadistas lesionados”, destacó Valentín Velázquez Martínez, combatiente de la Brigada 113 de Probosque.

El “Grupo Relámpagos”, organismo adscrito a la Oficialía Mayor, hace un llamado a la ciudadanía para prevenir incendios forestales.

“Al acampar, es importante llevar una bolsa para la basura y no dejar residuos; evitar vidrios y controlar las fogatas, hacer un círculo en la tierra para evitar que el fuego se extienda y apagarlas completamente antes de retirarse”, recomendó Noé Vilchis López, operador de grúa de rescate.

El Gobierno del Estado de México exhorta a la población a evitar el uso del fuego en áreas forestales y a reportar cualquier conato de incendio al Teléfono Rojo: 800 590 1700 o al 911.

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