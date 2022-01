«Gualupita» es conocida por su elaboración de textiles en lana

La comunidad de Guadalupe Yancuictlalpan, mejor conocida como Gualupita, en Tianguistenco, es conocida por su elaboración de textiles en lana, en la que destacan prendas como suéteres, chalecos, gorras y gabanes, una tradición que por varias generaciones se han trasmitido sus conocimientos.

Es una práctica que mantiene unida a las familias que trabajan estas artesanías (Foto: especial).

Su vocación artesanal textil se remonta a sus orígenes prehispánicos y coloniales, por lo que el tejido de hilo es todo un arte, además de cobijar a decenas de familias que se mantienen de este oficio, se encuentran talentos que crean piezas únicas y que le dedican el mayor tiempo en sus creaciones, como el maestro artesano José Armando Nava Carranza, que con más de 70 años se dedica a esta labor.

“Yo inicié a tejer a la edad de 18 años, a tejer gabanes, gracias a las enseñanzas de mi papá, además de ser estricto, me heredó este bonito oficio. Después de dar mis primeras tramadas, mi primo Efrén Nava me enseñó a destacar más en el tejido y de ahí para adelante seguimos trabajando”, mencionó.

Para la confección de prendas como el gabán jaspeado, que le da identidad al estado de México, utilizan una técnica exclusiva de esta región y parte de los procesos que conlleva en su elaboración, como dibujar las figuras, poner tela, hacer los cadejos de hilos, teñir los colores y sobre todo tejer.

El talento y dedicación de Nava Carranza lo han llevado a ganar concursos nacionales, estatales y locales, muestra de ello es su participación en el quinto Concurso Artesana y Artesano Mexiquense “Vida y Obra 2021”, donde obtuvo el Galardón Estatal.

“No me esperaba este premio, para mí es una alegría saber tejer y representar a mi pueblo Gualupita con lo que yo hago, me siento dichoso de ser mashcalano, esto me motiva a seguir trabajando en lo que más me gusta como mis gabanes en el telar”, refiere.

La prenda ganadora fue un gabán jaspeado, con greca escalonada, con figuras de estrellas, los colores que resaltan son los azules añiles, cafés, negro y blanco, con lana fina y su tiempo de elaboración fue alrededor de dos meses.

Quien desee adquirir una prenda de lana, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), a través de sus Tiendas de Artesanías Casart, invita a consumir lo hecho en Edomex, así que en esta temporada invernal podrán abrigarse con una prenda de lana hecha por manos mexiquenses.

