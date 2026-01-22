Guía del IEEM apoya a prevenir la violencia política digital contra las mujeres

En un contexto donde las redes sociales y los espacios digitales influyen cada vez más en la vida pública, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) cuenta con el documento Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género a través de las Tecnologías de Información y Comunicación. Guía para la Identificación y Atención, una herramienta diseñada para ayudar a la ciudadanía a reconocer, prevenir y denunciar conductas que vulneran los derechos político-electorales de las mujeres.

La Guía se encuentra disponible en el sitio web del IEEM: https://www.ieem.org.mx, en el minisitio de la Unidad Coordinadora de Género para consulta gratuita (Foto: Especial).

La Guía ofrece información clara y accesible para identificar conductas que pueden afectar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en el ámbito digital. Además, orientaciones sobre cómo actuar ante estas situaciones, así como los mecanismos de atención y denuncia disponibles.

Este documento resulta de gran utilidad para quienes utilizan plataformas digitales y redes sociales como Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp o TikTok, ya que explica las distintas formas en las que la violencia política en razón de género puede manifestarse a través de dichas plataformas.

Desde su aprobación y publicación en abril de 2023, la Guía ha contribuido a visibilizar y prevenir prácticas que implican distinciones basadas en el género en la esfera digital, y que pueden menoscabar o anular los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en la vida política.

La Guía se encuentra disponible en el sitio web del IEEM: https://www.ieem.org.mx, en el minisitio de la Unidad Coordinadora de Género (UCG) para consulta de la ciudadanía, medios de comunicación, quienes ocupan cargos públicos y personas creadoras de contenido, a fin de que puedan conocer, difundir y compartirla como una herramienta para promover entornos digitales más sanos, respetuosos y libres de violencia de género.

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