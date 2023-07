Habitantes de la Colonia Rancho La Mora se oponen a perforar un nuevo pozo de agua

Este miércoles habitantes de la Colonia Rancho La Mora, en la ciudad de Toluca, se pronunciaron respecto a la perforación de un nuevo pozo que estaría realizándose a un costado del módulo de policía que se encuentra en esta colonia, donde ya se encuentra la maquinaria pesada para realizar la perforación.

Foto: Manuel Luna

Al respecto, Edgar Pablo Sánchez Guadarrama y Vicente Cabrera, vecinos de la Colonia, dicen que lo que pudiera pasar es que, al cortar las raíces de los árboles de la zona, también se estará afectando la flora y la fauna, pues se secariían los árboles, pero también estaría afectando el terreno por lo que se podrían generar algunos hundimientos.

«Estoy preocupado por los árboles que tanto nos hacen falta en este momento, hay otro pozo que lo cerraron, no sé por qué. Al momento que llegó Raymundo Martínez Carbajal, aquí en la Colonia de repente de la noche a la mañana nos empezaron a cerrar el agua, así como por obra de magia, nunca, mi vecino puede puede decirlo, nunca habíamos tenido esa afectación, pero llegó esta administración y ya los cortes son cuatro o tres días a la semana, total, no hay agua ni de goteo.

«Y de hecho ya somos una zona que se caracteriza como ellos bien llaman de tandeo».

En ese sentido, Santiago Sánchez Torres, subdirector técnico del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, detalló que no habrá afectaciones pues tienen los estudios técnicos necesarios para que no suceda eso, y que si bien mencionaban los ciudadanos, hay otro pozo que funcionaba, ese otro pozo no se podría perforar en el mismo, por eso se tomó la terminación de hacer la perforación en un nuevo lugar.

«Ningún árbol en este caso va a ser tocado, sí vamos a tener una afectación vial, pero siempre hay que promover el medio ambiente por lo cual se tomó la determinación de no tocar ningún árbol, pero sí hacer la perforación del pozo, ya que es un requerimiento que ha hecho la ciudadanía desde que entró la administración del profesor Raymundo Martínez Carbajal; ha sido principalmente porque el Cutzamala ya no está suministrando los litros por segundos comprometidos para la ciudad de Toluca, ahorita tenemos un déficit del 50%; es importante mencionar que el sistema Cutzamala no lo administra el municipio, sino que es su administrado a nivel federal».

Finalmente mencionó que el Organismo de Agua y Saneamiento, cuenta con todos los estudios técnicos que permitirá extraer agua de calidad, de forma segura sin afectar mantos acuíferos que atraviesan la zona.

Comentarios

comentarios