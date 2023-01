Habitantes de San Pedro Xalostoc piden reconocimiento y garantías en Ecatepec

Habitantes de la comunidad de San Pedro Xalostoc, del municipio de Ecatepec, denunciaron en la Cámara de Diputados de la entidad, que la actual administración del municipio encabezada por Fernando Vilchis, no alta da reconocimiento, justicia, imparcialidad, ni servicios públicos a los nueve pueblos fundadores y originarios de esa demarcación.

Al respecto José Guadalupe Martínez, delegado de la comunidad de San Pedro Xalostoc afirmó que estas comunidades eran dueñas por ejemplo de pozos de agua, antes de fundarse el ayuntamiento, y que hoy los reglamentos municipales, les despojan y no brindan garantías.

“Ecatepec, el gran Ecatepec en los últimos años había tenido un presidente tan nefasto como el que tiene ahora, porque resulta, que los pueblos, somos gandallas, somos vividores, nos hemos enriquecido (…) no tenemos garantías de que los pueblos originarios seamos respetados, no las hay porque desde un principio no nos respetó, hacemos el llamado en ese sentido a la razón histórica porque somos pueblo, sí; porque el señor Fernando Vilchis ha dicho que los pueblos de Ecatepec no son originarios”.

A estas denuncias se sumó el llamado de la diputada por el distrito 37 Ecatepec, Trinidad Franco Arpero, para que el presidente municipal respete y dé garantías a los pueblos originarios, y a la Legislatura para intervenir, y vigilar en favor de los nueve pueblos originarios de ese municipio por parte del Ayuntamiento, ya que han sido atropellados en sus derechos, además, han sufrido amenazas y desacreditación.

“Hoy vemos que se preocupan más por hacer rondines para ver cómo sancionan, para ver cómo castigan a los representantes que no están de acuerdo, en lugar de queso rondines sean usados para el resguardo de la garantía de las mujeres en el municipio de Ecatepec (…) Hoy le hacemos un llamado directamente al señor presidente de Ecatepec, el señor Fernando Vilchis Contreras, para que respete a los pueblos originarios, que respete sus costumbres, sus usos”.

Reafirmó que el punto de origen de Ecatepec se generó antes de cualquier administración municipal, por lo que hoy no es posible que los pueblos originarios no pueden por ejemplo, enterrar a sus muertos con libertad, ni salir a la calle a celebrar sus usos y costumbres.

Finalmente, reconoció al bloque de regidores del PRI, PT, PRD e incluso de Morena, quienes han mostrado imparcialidad, justicia y apego responsable con la ciudadanía, por manifestarse en contra de las decisiones del presidente municipal.

