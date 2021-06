Hablan de la marcha atlética en La Intimidad del Deporte

Con el objetivo de que la población mexiquense tenga un acercamiento con las disciplinas en las que destacan las y los atletas del Edoméx a nivel nacional e internacional, en la emisión del programa semanal “En la intimidad del deporte”, que transmite través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, se abordó el tema la Marcha Atlética, conocida popularmente como Caminata.

Explican expertos qué es la marcha atlética y cuáles son las características de este deporte (Foto: Especial).

Bajo la conducción de Mario Martínez Tello, se contó con la presencia de dos jóvenes talentos: Alegna González Muñoz y Cristhian Donovan Juárez López, además del entrenador de la andarina ya calificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, Ignacio Zamudio Cruz.

Para iniciar la charla, los expertos definieron y explicaron qué es la marcha atlética y cuáles son sus características.

“Es una disciplina de mucha distancia, las pruebas oficiales son de 20 y 50 kilómetros y próximamente se cambiará a 35, en el caso de 50, básicamente la técnica es siempre tener un pie en contacto con el suelo, las dos rodillas estiradas y el ángulo de los brazos tiene que estar a 90 grados”, explicó Alegna.

Compartió que su familia está muy cercana al atletismo, por lo que desde pequeña empezó a practicar con sus tíos, en el equipo que tienen en Chihuahua, y fueron ellos quienes le hicieron pruebas en diferentes disciplinas, detectando que tenía cualidades para la caminata y, aunque no le gustó en un principio, comenzó a entrenar, calificando a su primera Olimpiada Nacional en el 2017, donde conoció al entrenador Ignacio Zamudio, quien la invitó a formar parte de su grupo e incorporarse al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

“Ahora ya estoy feliz porque ya estoy clasificada a unos Juegos Olímpicos y es un sueño muy grande. ¡Estoy como si volviera a iniciar en las competencias nacionales, con esa ilusión!, así me siento”, afirmó.

Por su parte, Donovan indicó que la Caminata es la prueba más demandante del Atletismo, ya que, además de cuidar realizar el esfuerzo físico para desarrollar la distancia, se tiene que tener una técnica específica y si no se cumple; luego de tres llamados tarjetas preventivas, son penalizados los competidores, deteniéndolos en la zona de castigo por un determinado tiempo dependiendo la prueba en que estén participando.

En cuanto a sus inicios en la disciplina, declaró que a él como a muchos niños le gustaba el futbol y después de un torneo recibió la invitación por parte del profesor de educación física para practicar atletismo y que comenzó con el salto de longitud, pero luego de una competencia conoció al entrenador José Jeremías Pio Luna, quien lo convocó a formar parte de su equipo.

“Empecé corriendo, me gustaba el 800 y el 2 mil, pero en esas pruebas todos me ganaban porque yo siempre era el más chiquito, fui chiquito hasta hace como dos años que empecé a crecer, yo me desmotivaba y no quería entrenar por lo mismo, hasta que un día otro profe del mismo equipo, me dijo que por qué no me cambiaba a marcha”, indicó.

En su oportunidad, Zamudio contó su etapa de atleta, en la que conoció la marcha cuando cursaba los últimos años de primaria, pero dejó de practicarla por un tiempo hasta que se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y retomó su interés por el deporte.

Fue a entrenar al “Jesús Martínez Palillo”, donde conoció al entrenador Juan Hernández y a los atletas juveniles del momento, como Carlos Mercenario y Joel Sánchez, entre otros.

“Me hizo una prueba y me aceptó, fue mi primer entrenador y de ahí en adelante, gané mi primer nacional y tuve la oportunidad de estar en todos los eventos deportivos que hay, nacionales en todas las categorías, Centroamericanos, Panamericanos y mayor, también llegué a Juegos Olímpicos.

“Fue una etapa inolvidable, como lo es para cualquier atleta, el haber concretado toda esa consecución de objetivos, fui campeón centroamericano, panamericano y sexto lugar olímpico”, compartió.

Detalló que como atleta tuvo la fortuna de ser dirigido por Hernández y por Jerzy Hausleber, dos de los entrenadores más importantes de la marcha mexicana de quienes, dijo, aprendió mucho sin proponérselo, sobre todo acerca de la filosofía que profesaban.

Luego de dedicarse a la parte administrativa del deporte, recibió una invitación para formar una escuela de iniciación y, buscando la asesoría necesaria, dio paso a su etapa como entrenador, comenzando con excelentes resultados, como la medalla de plata en un mundial juvenil, por parte de la mexiquense Yanelli Caballero.

“Estoy muy contento de haberme dado cuenta que podía hacer una aportación a mi deporte, a mi disciplina y qué mejor que a través de los jóvenes y no sólo eso, he tratado de ayudarles a que se den cuenta que el deporte puede ser un medio de desarrollo, de vida, de crecimiento”, expuso.

Con respecto a la competencia de este deporte al interior del país, Zamudio Cruz dijo que es positivo que se cuente con una buena competitividad, ya que esto motiva a los atletas a seguir preparándose y en cada competencia ser mejores, aprendiendo de sus experiencias anteriores.

Antes de concluir el programa y en otro orden de ideas, Alegna se dijo muy satisfecha con el resultado de su más reciente participación en La Coruña, donde ratificó su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio y, sobre todo, recuperó la confianza en su trabajo, luego de que en su penúltima prueba no había tenido los resultados esperados.

Comentarios

comentarios