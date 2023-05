Habrá cambio en la moderación del segundo debate entre candidatas a la gubernatura

De cara al segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del estado de México, y al pedir mejores condiciones y que haya una moderación imparcial y sin trampas, distintas voces de la candidatura común se pronunciaron desde el término del primer debate, una de esas voces fue de la diputada local Azucena Cisneros, quien es además la coordinadora de comunicación de la campaña de Delfina Gómez, y quien confirmó, que sí, solicitan cambios en la moderación.

La periodista Pamela Cerdeira, quien fue moderadora entre los candidatos al gobierno de Hidalgo en 2022, declinó ser la moderadora del segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del estado de México (Foto: redes PC)

“Pues unas moderadoras a modo de Alejandra Del Moral, ¡Qué montoneras no! Se presume que hasta ensayaron Alejandra y la pasada moderadora; la que hoy quieren lanzar ya está diciendo que la maestra no contestó, no sabe contestar, y cosas que tienen que ver y que acreditan hasta discriminación, entonces, no es posible que se caiga en el juego de las trampas, que se gane a la buena; entonces, quieren llevar a la maestra una celada pues es gravísimo, y que el IEEM esté pues como florero evidentemente, entonces, yo sé que la maestra ha pedido que haya un cambio en el formato”.

De acuerdo con la diputada, la moderación debe estar a cargo de alguien que tenga reputación clara, con postura imparcial, y aseguró que quienes fueron designadas para ello tienen una clara inclinación; sin embargo, al preguntarle sobre alguna sugerencia de cómo hacer este proceso de elección para la moderación, se limitó a referir que tiene que ser en la Comisión que se nombró, donde “tendrán que ver cuáles son los criterios y vamos a esperar a ver qué dice”.

En ese sentido, la periodista Pamela Cerdeira a través de sus redes sociales recordó que los partidos la habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate, situación que ha cambiado porque Morena ha condicionados su participación y la coalición con tal de tener el debate parece estar cediendo; por lo que declinó su participación.

“Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno, tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular, y así, que la gente pueda decidir por quién votar, es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar presentarse en la entrevista, o decidir quién quieres que te entreviste, y qué te puede y no te puede preguntar, y como periodista te quieren limitar la libertad de expresión”.

Por lo anterior, la consejera presidente del Comité Especial para la Organización de Debates del IEEM, Patricia Lozano, informó que es un tema que ya están revisando, y que mañana sesionará el Comité.

Lo cierto es que con la declinación de la moderadora, el IEEM tendrá que ajustar lo concerniente al segundo debate entre Alejandra Del Moral y Delfina Gómez, el próximo jueves 18 de mayo.

