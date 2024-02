Habrá corredores de transporte público para el Valle de México y en el Valle de Toluca: Sibaja

En el Estado de México se conformarán 8 corredores de transporte público para el Valle de México y seis más en el Valle de Toluca para dar servicio a la población una vez que entre en operación a totalidad el Tren Interurbano México – Toluca dio a conocer el secretario de Movilidad Daniel Sibaja.

Señaló que este sistema incrementara la competitividad de las empresas que prestan el servicio de transporte público al concentrar la demanda con operadores profesionales y que tengan mejores ingresos.

El funcionario señaló que se han hecho los estudios de aforo, demanda, origen y destino para determinar el deseo de viaje y de esta manera evitar la aparición de transporte irregular, taxis piratas o condiciones que pueden poner en riesgo a la población.

Para el desarrollo del proyecto se estima un gasto de 500 millones de pesos dentro de los cuales se contemplan autobuses eléctricos Euro cinco y Euro seis, mismo que será ejecutado por Banobras a través del Fondo Nacional de Infraestructura.

Explicó que de manera previa, se había tenido un proyecto similar que dependía del Instituto del Transporte, sin embargo, no se habían hecho los análisis de factibilidad y si solamente se desarrollan como proyectos políticos suelen no dar resultados.

“Anteriormente, los corredores no se regulaban, y cuando esto sucede no sirve porque en lugar de generarse una vía se generan dos o tres, se tienen que sacar los otros dos no con la fuerza pública, si invitando las empresas a participar como pasa con la línea uno del metrobús”

Señaló que este sistema incrementara la competitividad de las empresas que prestan el servicio de transporte público al concentrar la demanda con operadores profesionales y que tengan mejores ingresos.

Al momento se cuenta con un presupuesto de 45 millones de pesos que también será aplicado en el programa de renovación de vehículos del transporte público que de la mano de Nacional Financiera permitirá mejorar la calidad y operatividad en este servicio

Comentarios

comentarios