Habrán cortes de circulación por la Mexivía Recreativa y carrera Ayudar nos Mueve el 12 de octubre

El gobierno municipal llama a la ciudadanía a tomar precauciones y rutas alternas el próximo domingo 12 de octubre por la implementación de cortes viales intermitentes sobre los carriles laterales en la intersección de la avenida Solidaridad Las Torres y Paseo Colón en Toluca hasta la avenida Benito Juárez en el municipio vecino de San Mateo Atenco.

Este domingo, comenzará el ordenamiento vial a partir de 6:00 hasta las 15:00 horas, por lo que se invita a respetar las indicaciones y atender los señalamientos para evitar congestionamiento y retrasos (Foto: Especial).

Estos cierres de circulación realizados entre el gobierno estatal y local tendrán un horario de 6:00 a 15:00 horas, por la realización de la Mexivía Recreativa y la carretera Ayudar nos Mueve organizada por la Cruz Roja.

Durante este periodo se llevarán a cabo desvíos para garantizar la seguridad de las y los asistentes sobre las Torres en las intersecciones de Paseo Colón, Jesús Carranza, Heriberto Enríquez, José María Pino Suárez, Benito Juárez García y Díaz Mirón; en Paseo Colón desde Horacio Zúñiga hasta la Glorieta de Capultitlán; y en Vicente Guerrero desde Venustiano Carranza hasta el Parque Vicente Guerrero.

La ruta de 38 kilómetros estará disponible para peatones, ciclistas y personas que deseen participar corriendo o utilizando modos de transporte no motorizado, además podrán disfrutar desde las 8:00 a 13:00 horas de actividades culturales, deportivas y recreativas en un entorno seguro y saludable.

Simultáneamente se llevará a cabo, a partir de las 6:30 horas la carrera Ayudar nos Mueve de la Cruz Roja Mexicana delegación Toluca, que comprende una ruta infantil, además otra para adultos de 5 y 10 kilómetros, también la participación de ciclistas para 20 kilómetros, por lo cual se contemplan cortes viales en Jesús Carranza, Paseo Tollocan sentido oriente y poniente, Matamoros, 5 de mayo, Nicolás Bravo Norte, Juan Álvarez, Boulevard José María Pino Suarez, avenida Miguel Hidalgo, Paseo Colón.

