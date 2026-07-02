Hallan a adulto mayor sin vida bajo puente peatonal en Tultitlán

La mañana de este jueves, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida debajo de un puente peatonal ubicado a las afueras del Deportivo Toltitlán, en el municipio de Tultitlán. De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad que presuntamente utilizaba la estructura como refugio para protegerse de la lluvia y el frío.

Vecinos de la zona señalaron que el adulto mayor solía permanecer en el lugar durante las noches, lo que refuerza la hipótesis de que buscaba resguardo en el sitio. Elementos de la Policía Municipal acudieron al punto para acordonar la zona y evitar el acceso de curiosos, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes, que incluyeron el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento. De manera preliminar, las autoridades presumen que pudo tratarse de complicaciones de salud, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y determinar con precisión el origen del deceso.

El hecho ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalaron la necesidad de reforzar los programas de atención a personas en situación de calle y vulnerabilidad, especialmente durante la temporada de lluvias. La FGJEM continuará con las investigaciones para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades, mientras autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar situaciones similares y brindar apoyo oportuno a quienes lo requieran.

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