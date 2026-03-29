Hallan motores químicos en parásitos de malaria con potencial para la medicina

Investigadores de la Universidad de Utah Health identificaron un fenómeno biológico inédito consistente en cristales giratorios dentro de los parásitos que provocan la malaria. Estos organismos, específicamente el Plasmodium falciparum, contienen compartimentos celulares con cristales de hierro que mantienen un movimiento constante y errático mientras el parásito permanece con vida.

El descubrimiento de estas nanopartículas metálicas autopropulsadas abre nuevas posibilidades para el diseño de tecnologías robóticas minúsculas y sistemas avanzados de entrega de medicamentos en el cuerpo humano. (Foto: Especial)

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revela que esta actividad cesa de forma inmediata al morir el organismo, resolviendo un enigma que había permanecido como un punto ciego para la parasitología durante décadas.

La investigación determinó que el movimiento de estos cristales es impulsado por una reacción química interna basada en la descomposición del peróxido de hidrógeno. Este proceso es mecánicamente similar al sistema de propulsión utilizado en la ingeniería aeroespacial para los motores de cohetes, donde el compuesto se descompone para liberar energía. De acuerdo con los especialistas del departamento de bioquímica de la Escuela de Medicina Spencer Fox Eccles, este hallazgo representa la primera vez que se observa un sistema de propulsión de este tipo dentro de un organismo biológico a escala microscópica.

El propósito biológico de este mecanismo parece estar vinculado a la supervivencia del patógeno, ya que el movimiento constante ayudaría a neutralizar el exceso de peróxido de hidrógeno, el cual resulta altamente tóxico. Además, la agitación permanente de los cristales evita que se agrupen entre sí, permitiendo que el parásito procese de manera más eficiente el hemo, un componente vital para su desarrollo.

Desde una perspectiva clínica, este mecanismo ofrece una ruta para el desarrollo de tratamientos más específicos contra la malaria. Debido a que este sistema de motores químicos es exclusivo del parásito y no se encuentra en las células humanas, los científicos consideran que se podrían formular fármacos con menos efectos secundarios para los pacientes. Al definir las diferencias metabólicas críticas entre el patógeno y el cuerpo humano, la ciencia médica busca interrumpir estas funciones vitales del Plasmodium sin alterar los procesos biológicos normales del huésped.

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