Hallan sin vida a maestro desaparecido en Valle de Bravo

El cuerpo de Giovanni “N”, docente de telesecundaria de 40 años, fue localizado sin vida en una zona boscosa de la comunidad de Los Pozos, en Valle de Bravo, tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 7 de octubre.

El hallazgo ocurrió a un costado del camino que conduce al Pinal del Marquesado, en el paraje conocido como El Cerro del Maguey (Foto: Especial),

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió a un costado del camino que conduce al Pinal del Marquesado, en el paraje conocido como El Cerro del Maguey. El maestro presentaba huellas de violencia y una lesión en la cabeza, por lo que autoridades investigan su muerte bajo el protocolo de homicidio.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso al arribar al sitio, mientras que elementos de seguridad acordonaron el área para permitir el trabajo pericial. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes.

La Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Peritos forenses y agentes ministeriales llevan a cabo análisis y entrevistas con familiares y colegas del docente, con el fin de reconstruir sus últimos movimientos y determinar si hubo participación de terceros.

Giovanni había sido reportado como desaparecido el martes 7 de octubre en la localidad de Avándaro. Su familia y brigadas de búsqueda participaron en su localización hasta que fue encontrado sin vida a un costado del camino rural.

El hallazgo ha causado consternación entre la comunidad educativa y los habitantes de Valle de Bravo, quienes exigieron justicia y mayor seguridad en la zona.

La FGJEM continúa con las investigaciones y se espera que los resultados de la necropsia confirmen las causas de la muerte.

