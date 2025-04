Hay muchas cosas que deben cambiar para ser más funcionales en el Congreso: Francisco Vázquez

De acuerdo con Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Estado de México la iniciativa del diputado Maurilio, para que las sesiones del Pleno sean preferentemente de manera presencial, se tiene que conjugar con otras iniciativas presentadas por el PAN, PRI, y un diputado de Morena, por lo que buscarán hacer un cambio de reglamento del Congreso integral y que no deban reformarlo.

Reconoció además, que hay muchas cosas que deben cambiar para ser más funcionales, pues, por ejemplo, hay días que por cierre de Periodo y apertura, el mismo día se hace sonar de 4 a 6 veces el Himno Nacional, lo que según el diputado: “la gente no quiere ver eso”.

Por otra parte, el pase de lista para votar, afirmó, es presencial cuando se realiza el cambio de mesas directivas, por lo que dijo, hay un trabajo presencial; e informó que hasta el momento no se ha sancionado a ningún diputado por faltas, ya que “el reglamento lo dice, que después de 3 faltas podrá ser, pero como sí vienen”, no se han dado.

“Hoy la ley no se debe de interpretar, la ley se debe de cumplir y aplicar, la ley hoy permite sesiones y pase de lista virtuales, y entonces no se puede hacer a alguien que no esté incumpliendo la ley”, declaró.

Finalmente informó que por ser Semana Santa, la próxima semana no habrá Sesión en la Cámara de Diputados, pero sí habrá programación de Comisiones, a excepción de jueves y viernes, “la gente del Congreso pide los días Santos, y también hay que respetar eso”, concluyó.

