Héctor Macedo se pone adelante en la elección de Presidencia del Poder Judicial estatal

De acuerdo con los resultados preliminares de los cómputos de la elección judicial en el estado de México, el magistrado Héctor Macedo García se encuentra al frente de los resultados en la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en una disputada con la abogada Martha Alicia Flores Cordero y la también magistrada Erika Icela Castillo Vega.

Héctor Macedo García emitió su voto en la colonia Santa Clara, en Toluca (Foto: Especial).

Hasta la tarde de este lunes, 206 mil 166 votos han sido computados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) equivalentes a 13 por ciento del total.

Héctor Macedo obtiene 18.6 por ciento de los votos, mientras Martha Alicia Flores obtiene 12.08 por ciento de los sufragios y Erika Castillo alcanza 10.75.

Los votos nulos que se han cuantificado en la elección, de acuerdo con los resultados preliminares dados a conocer en la página web del IEEM, suman 14.12 por ciento del total, lo que supera a 10 de los 13 candidatos, algunos de los cuales no superan los dos puntos porcentuales.

