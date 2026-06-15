Higinio Martínez convoca a Morena a ganar rumbo a la elección 2027

Al realizar un recorrido por Ecatepec, el senador Higinio Martínez Miranda, en su calidad de líder del movimiento Mexiquenses de Corazón, convocó a los militantes de Morena a ganar la elección en 2027 para defender la soberanía de México.

Se reúne con liderazgos y militantes de Morena en Ecatepec (Foto: Especial).

“Lo mejor que podemos hacer para defender al país, a la presidenta Claudia (Sheinbaum)…es que hablemos con todos, que cerremos filas y que ganemos la elección el próximo año”, dijo.

Martínez Miranda encabezó cuatro reuniones en Ecatepec para dialogar con líderes y militantes de la 4T de los distritos 21 local y 11 federal; 6 local y 10 federal; 8 local y 13 federal, así como el 42 local y 17 federal, donde reflexionó sobre lo que pasa en el país, en la entidad y en el municipio. Todos ellos donde actualmente gobierna Morena.

Denunció que la presidenta Claudia Sheinbaum es blanco de una campaña en contra por parte de la oposición y del gobierno de Estados Unidos, razón por la que invitó a los presentes a salir a las plazas para hablar con la gente: “No caigamos en el juego, Morena no es un narcopartido”.

Sobre el caso de Sinaloa, indicó que no hay pruebas y que Morena no va a defender a delincuentes, por lo que invitó a los presentes a parar la ofensiva que tiene Estados Unidos contra la 4T.

Con respecto al Gobierno Municipal, afirmó que la propia mandataria de la nación ha reconocido el esfuerzo y el trabajo que está haciendo Azucena Cisneros Coss. “Tal vez después de gobernar el Estado, Ecatepec es la tarea más difícil”.

Por último, el texcocano hizo un llamado a seguir brindando su respaldo a la presidenta municipal Cisneros Coss, a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Durante el recorrido, acompañaron a Higinio Martínez la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la senadora suplente Sandra Luz Falcón y el secretario general de Morena en el Estado de México, Jesús Adán Gordo Ramírez, entre otros.

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