Historia, actividades y costos del Santuario de Luciérnagas en Edomex

En el municipio de Amecameca se ubica el primer santuario de luciérnagas en la entidad. Se trata de un área de 96.7 hectáreas, ubicado en el Ejido Emiliano Zapata, en el que cada año estos insectos que emiten luz llegan poco después del inicio de la temporada de lluvias.

El público que desee visitar el santuario deber seguir una serie de indicaciones; entre las más importantes está cuidar la zona; no tocar ni llevarse las luciérnagas; no utilizar ningún tipo de iluminación y mantener silencio a lo largo de todo el recorrido. (Foto: Cortesía).

El área está dedicada al ecoturismo; en ella se llevan a cabo diversas actividades y en esta temporada del año el principal atractivo son los recorridos que el Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda ofrece a los visitantes para admirar a las luciérnagas.

La cooperativa que opera el parque está integrada por varios ejidatarios y se formó en el año de 1999 y durante varios años trabajaron la siembra de maíz pero la producción no era redituable. A raíz de esto, se inició con una plantación de árboles de Navidad; hasta ese momento no había luciérnagas en esa zona. Sin embargo, gracias a la reforestación del área y la prohibición de productos químicos, años después, en 2015, los lugareños comenzaron a registrar la llegada de luciérnagas. Fue entonces cuando los ejidatarios recurrieron a la Universidad Autónoma de Chapingo y a la Universidad Nacional Autónoma de México para tener un mejor manejo del área y preservar a estos insectos luminiscentes.

Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda abrió el 26 de enero de 2012, coincidiendo con el Día Mundial de la Educación Ambiental. En tanto, los recorridos para el avistamiento de luciérnagas comenzaron en 2016. En 2020, se suspendieron los recorridos debido a la contingencia sanitaria y este 2021 serán reanudados, así lo informó José Luis López Jiménez, gerente operativo de Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda, en entrevista para Así Sucede.

“La temporada inicia de manera formal el 10 de junio y termina el primero de agosto. Hemos hecho algunos recorridos en el parque y ya tenemos avistamientos de algunas luciérnagas; entonces estamos esperando para que la población de luciérnagas crezca, que sea significativa y la visita de todos quienes vayan a disfrutar de nuestro espacio puedan hacerlo sin problemas y que de alguna manera disfruten el avistamiento de la luciérnaga porque es una de las maravillas naturales que se tienen que disfrutar y disfrutar bien”, señaló.

El público que desee visitar el santuario deber seguir una serie de indicaciones; entre las más importantes está cuidar la zona; no tocar ni llevarse las luciérnagas; no utilizar ningún tipo de iluminación y mantener silencio a lo largo de todo el recorrido.

“Las indicaciones para poder ver el recorrido y disfrutar de esta experiencia son, primero, entender que vamos a entrar a la casa de la luciérnaga, es decir, nosotros somos visitantes y para ello debemos seguir reglas: guardar silencio porque es muy importantes; no emitir ningún tipo de luz artificial porque inhibe a las luciérnagas, incluso se pueden espantar y el avistamiento ya no lo vamos a disfrutar. Debemos tener cuidado también de no atraparlas, de no llevárnoslas; eso es bastante importante y otra de las reglas más importantes también es tener cuidado con el sitio, no podemos ir utilizando ningún tipo de insecticida, no podemos usar repelentes, es época de lluvias así que se recomienda llevar ropa cómoda e impermeable”, explicó.

El costo por los recorridos nocturnos para el avistamiento de luciérnagas es de 200 pesos por persona; niños y adultos mayores con INAPAM pagan sólo cien pesos. Las visitas guiadas se realizan de jueves a domingo con acceso a partir de las cinco de la tarde y hasta las siete de la noche y una vez que se cierre el acceso se inicia con la caminata.

Además del avistamiento de luciérnagas, el parque ofrece algunas otras actividades como tirolesa, senderismo, renta de bicicletas y lanchas, camping, tiro con arco, muro de escalada y renta de cabañas. El acceso general al parque es de 20 pesos por persona y las actividades tienen costo adicional. El parque opera sólo sábados y domingos.

En cuanto a la renta de cabañas, su costo depende del tamaño de las mismas ya que hay cabañas disponibles para dos, cuatro, seis y 11 personas y sus costos son de mil 500, dos mil; dos mil 350 y tres mil 750, respectivamente e incluye el recorrido para ver a las luciérnagas. Este servicio es mediante reservación a través de llamada o vía WhatsApp al número 5536624615.

Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda se ubica aproximadamente a una hora de la Ciudad de México y dos horas y media de la capital mexiquense.

Comentarios

comentarios