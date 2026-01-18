Horacio Duarte anuncia fortalecimiento operativo tras aprobación de reformas de seguridad

Durante el Quinto Periodo Extraordinario, los diputados del Congreso del estado de México aprobaron cinco iniciativas en materia de seguridad. Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, informó que el siguiente paso será ajustar las estructuras operativas y fortalecer la implementación, incluyendo la actualización y modernización de inhibidores de señal en los centros penitenciarios, ya que la extorsión es uno de los delitos que mayor inquietud genera en la población.

La primera iniciativa consiste en una reforma a la Constitución estatal para ampliar y precisar las facultades de investigación de todos los cuerpos de seguridad, con el objetivo de eliminar vacíos o pretextos sobre qué corporación es responsable de investigar un delito.

(Foto: redes sociales Horacio Duarte)

“Esta es una reforma muy importante porque queremos quitar lo que a veces se considera en un obstáculo, a veces en un pretexto de decir ‘no me toca’, expresó.

La segunda iniciativa busca armonizar la Ley de Seguridad estatal y la Ley Orgánica de la Administración Pública para dar mayor formalidad a las mesas de seguridad. Duarte explicó que anteriormente algunos presidentes municipales consideraban que su participación era opcional, por lo que con la reforma se establecerá claramente qué autoridades deben asistir y se otorgarán mayores facultades a la Secretaría de Seguridad.

La tercera iniciativa está relacionada con la búsqueda de personas. El funcionario señaló que actualmente una misma persona puede ser reportada como desaparecida varias veces por distintos familiares, con datos incompletos o inconsistentes, lo que incrementa artificialmente las cifras. La propuesta es que todos los reportes estén vinculados a una base de datos conectada con la base federal y que cada reporte de búsqueda se convierta automáticamente en una carpeta de investigación.

“Hemos estado revisando los datos, saber cuántas desaparecidas o desaparecidos tienen que ver con delitos, porque la estadística nos dice que la gran mayoría son ausencias voluntarias, sobre todo en jóvenes por temas de violencia familiar, temas de, hay que decirlo, personales y no tienen que ver con delitos”, indicó.

La cuarta iniciativa plantea la creación de una ley especial en materia de extorsión, luego de que este delito dejó de estar únicamente en el Código Penal tras una reforma nacional que facultó al Congreso de la Unión para emitir una ley general. El objetivo es redistribuir competencias, evitar que la extorsión se trate de forma aislada y fortalecer su persecución de oficio, además de los mecanismos de actuación de la fiscalía.

Finalmente, señaló que la prioridad será la correcta implementación de estas reformas y el fortalecimiento de los operativos de la Secretaría de Seguridad, la fiscalía y la coordinación con la Guardia Nacional, con el objetivo de reducir aún más los índices delictivos.

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