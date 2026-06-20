Horacio Duarte descarta complot contra alcaldesa de Tenancingo y exige probar sus acusaciones

El secretario General de Gobierno del estado de México, Horacio Duarte Olivares, respondió a las acusaciones de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien señaló que la dependencia orquestó un complot político en su contra para inventar un desfalco de 40 millones de pesos del erario municipal, vinculado a una denuncia por secuestro.

El secretario fue directo: quien acusa está obligado a probar, y si la alcaldesa considera que hay elementos en su contra, debe presentarlos por la vía jurídica.

También aclaró que fue señalado alguien perteneciente a la Secretaría, no él personalmente.

Nápoles Pacheco también pidió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República. Duarte Olivares descartó pronunciarse al respecto y recordó que la atracción de casos responde a criterios jurídicos, no a peticiones políticas, y que la competencia del hecho investigado corresponde al estado de México.

El caso de Tenancingo se suma al de Metepec, cuyo presidente municipal, Fernando Flores, también enfrenta señalamientos. Ante la pregunta de si el gobierno estatal está perdiendo el control de sus alcaldes, el secretario rechazó la premisa.

«Los compañeros presidentes, presidentas no son animalitos para que se salgan del huacal. Los presidentas municipales tienen un mandato popular en las urnas. Los 125 son compañeros de diversas fuerzas que tienen sujeción a la ley, que están obligados a cumplir la ley, tienen derechos, también tienen responsabilidades», respondió.

Reiteró que ambos alcaldes tienen intacto su derecho a la defensa y presunción de inocencia, pero fue categórico: las investigaciones de la fiscalía seguirán su curso y ninguna declaración pública las detendrá.

Sobre tensiones internas del partido, Duarte Olivares recordó que el estatuto de Morena prohíbe ventilar temas internos en medios y que para eso existen instancias como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

«Como secretario General de Gobierno me toca garantizar el diálogo, la gobernabilidad y resolver en un sentido positivo los temas que formal, que políticamente le toquen al gobierno al estado», señaló.

Comentarios

comentarios