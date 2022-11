Hoy abren santuarios de mariposa monarca en Edomex 

Desde este viernes y hasta el 31 de marzo, los santuarios de mariposa monarca ubicados en territorio mexiquense abrirán sus puertas al público para admirar a los insectos que cada año vuelan alrededor de cuatro mil 500 kilómetros desde Canadá hasta llegar a los estados de México y Michoacán.

Mariposa Monarca (Foto: Especial).

En el estado de México se encuentran los santuarios de “El Capulín” y “Macheros”, ambos en el municipio de Donato Guerra; “La Mesa” en San José del Rincón y “Piedra Herrada” en Temascaltepec; a donde cada año cientos de colonias de mariposas monarca llegan en busca de refugio ante las bajas temperaturas en la parte norte del continente.

Denisse Ugalde, subsecretaria de Turismo del estado de México, explicó en entrevista para Así Sucede que el resguardo de los santuarios de la mariposa monarca está a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la cual trabaja en coordinación con los ejidatarios suman esfuerzos. La Subsecretaría de Turismo se encarga de ofrecer capacitación a los ejidatarios en materia de senderismo y turismo sostenible. Además, señaló que a diferencia de otros años en que estos espacios operaron con ciertas restricciones debido a la pandemia, en esta ocasión no hay ninguna limitante para recibir visitantes. Sin embargo, se ha establecido un código de turista responsable con la finalidad de preservar estos sitios.

“Lo que sí hay es un código de turista responsable que nos piden y que nosotros también estamos difundiendo para que la gente sea muy cuidadosa de estos espacios valiosísimos para nuestro medio ambiente. Entonces, hay muchas recomendaciones para los turistas como respetar los senderos establecidos; seguir las indicaciones de los guías locales; no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, ni objetos punzocortantes a los santuarios; no llevarse plantas, animales, hongos y cualquier otro elemento que sea parte del bosque; no fumar; respetar los límites de los accesos para la observación de las colonias de mariposas; no usar flash al tomar fotografías. En fin, hay una serie de recomendaciones que tienen que ver sobre todo con la conservación del ecosistema y el respeto hacia las mariposas que nos estarán visitando”, señaló.

Los santuarios estarán abiertos desde las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Los costos de acceso a los santuarios son distintos; es decir, para “Capulín”, “Macheros” y “La mesa” el costo para adultos será de 80 pesos y de 50 pesos para niños de entre seis y 12 años. En tanto, para “Piedra herrada” el acceso para adultos es de cien pesos y niños pagan 70 pesos.

Entre las recomendaciones de seguridad que emite la Subsecretaría de Turismo estatal están acudir abrigados, usar calzado cómodo y respetar los senderos señalados.

Durante el mes de octubre comenzó a observarse la llegada de mariposas monarca a territorio mexicano y durante las semanas posteriores arribaron a los estados de México y Michoacán. Y aunque los insectos ya se han establecido en los santuarios, se espera que en las próximas semanas llegue el mayor número de colonias a ambas entidades. Sin embargo, para tener un cálculo más exacto de la población de mariposas que lleguen a los santuarios mexicanos deberán pasar al menos dos meses más para hacer una comparativa entre la llegada que se registró la temporada anterior y la correspondiente a este año.

