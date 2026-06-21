Huixquilucan anunció la segunda etapa de modernización en la Vialidad de la Barranca

Al visitar el fraccionamiento Bosques de las Palmas con el programa Huixquilucan Contigo 24/7, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco informó que el Gobierno de Huixquilucan anunció el inicio de la segunda etapa de repavimentación con concreto hidráulico de las vialidades Vía Magna a Vialidad de la Barranca, una de las más transitadas del municipio que conecta con Cuajimalpa y la autopista La Venta-Lechería.

la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad colocará nueve botones de auxilio para brindar asistencia oportuna en caso de accidentes o emergencias. (Foto: Especial)

Esta obra estratégica optimizará la conectividad directa entre la zona residencial de Interlomas y la alcaldía Cuajimalpa, consolidando al territorio como el municipio con la mayor inversión en obra pública del Estado de México.

La presidenta municipal subrayó que esta obra forma parte de la estrategia de renovar las vías de comunicación para mejorar la movilidad y brindar traslados más seguros y eficientes a la población. «Estamos comprometidos con entregar vialidades dignas, seguras y de largo plazo. La aplicación de concreto hidráulico en esta segunda etapa asegura que la Vialidad de la Barranca y Vía Magna resistan las cargas de tránsito pesado y las condiciones climáticas del municipio, elevando la calidad de vida de las familias huixquiluquenses y de los automovilistas que diario circulan por esta vía», afirmó.

Debido a la magnitud de la obra, se contemplan cierres parciales y totales a la circulación vehicular, por lo que la alcaldesa exhortó a los automovilistas a planificar sus rutas utilizando vías alternas como Jesús del Monte y Camino a El Olivo. La obra responde a las demandas ciudadanas con acciones que impactan en su día a día, atendiendo una de las vialidades más transitadas del municipio.

Durante la jornada número 177 del programa Huixquilucan Contigo 24/7, la alcaldesa y personal de diversas áreas atendieron más de 45 peticiones de servicios públicos, infraestructura, ecología, desarrollo urbano, agua y energía. Cuadrillas de trabajadores realizaron poda de árboles, retiro de basura, rehabilitación de luminarias y registros, reparación de fugas, balizamiento de guarniciones, pasos peatonales, topes y señalización. Además, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad colocará nueve botones de auxilio para brindar asistencia oportuna en caso de accidentes o emergencias.

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