Huixquilucan aprueba consejo de biodiversidad y desarrollo sostenible

Con el propósito de promover la participación ciudadana para impulsar acciones sociales que promuevan la conservación, preservación, rehabilitación y restauración del equilibrio ecológico en el municipio, el Gobierno de Huixquilucan aprobó la integración del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de Huixquilucan (Comprobides) 2025-2027.

Este Consejo quedó conformado por autoridades municipales, regidores y ciudadanos de diversos sectores.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó la importancia de este Consejo, ya que está integrado por autoridades municipales, académicos e investigadores, sociedad civil y sector privado, lo que asegura una participación activa de diferentes sectores para abordar temas en relación a la protección ambiental y, de manera conjunta, diseñar e implementar acciones en favor del medio ambiente y fortalecer el uso sostenible de los recursos naturales.

“A través de este tipo de órganos, buscamos promover la participación ciudadana organizada, responsable y colectiva en el municipio de Huixquilucan, con el propósito de impulsar acciones sociales y comunitarias que fortalezcan la conservación, preservación, restauración del equilibrio ecológico, así como el uso sostenible de los recursos naturales, por lo que doy gracias a todos los interesados en participar en esta iniciativa que busca el bien común”, indicó la presidenta municipal.

Romina Contreras detalló que el Comprobides también busca fomentar la corresponsabilidad entre sociedad y el gobierno municipal, con el fin de consolidar una cultura ambiental de respeto a la biodiversidad y contribuir al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en esta materia.

Asimismo, al contar con dicho Consejo, el Gobierno de Huixquilucan cumple con el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo, donde puedan vivir en un entorno limpio y saludable, además de asegurar que este derecho pueda disfrutarse para las generaciones futuras.

Entre las funciones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de Huixquilucan, destacan la aportación y emisión de opinión y orientación en materia ambiental; concertar acciones con los sectores público, social y privado para atender las problemáticas ambientales y valorar la conformación de fondos financieros, entre otros.

Cabe destacar que la selección de los integrantes se realizó luego de que, en noviembre pasado, el Ayuntamiento de Huixquilucan lanzara una convocatoria para los ciudadanos interesados en ser parte de este Consejo, el cual quedó conformado por autoridades municipales, regidores y ciudadanos de diversos sectores.

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