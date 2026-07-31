Huixquilucan brinda apoyo psicológico a más de 2 mil 400 niños, adolescentes y jóvenes

El Gobierno de Huixquilucan cuenta con el “Espacio Joven San Fernando”, ubicado en la colonia del mismo nombre, un lugar seguro, confidencial, accesible y gratuito para brindar atención y orientación psicológica a niños, adolescentes y jóvenes, y con el que se han apoyado a más de dos mil 400 menores de edad, con el propósito de fortalecer su salud integral.

En el “Espacio Joven San Fernando”, se atiende de manera presencial o a distancia a las infancias, adolescentes y jóvenes que requieran apoyo psicológico para cuidar su salud mental (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que, en un esfuerzo para ofrecer espacios accesibles de orientación, intervención y acompañamiento, del año 2025 a junio de 2026, el “Espacio Joven San Fernando” brindó apoyo psicológico a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diversas comunidades del territorio, tanto presencial como a distancia.

«Cuidar la salud mental de nuestras niñas, niños y jóvenes es fundamental para construir una comunidad fuerte y sana. Romper las barreras económicas para ofrecerles terapia gratuita y accesible, ya sea por teléfono o de manera presencial, es un acto de justicia social que impacta las vidas de los que más lo necesitan y protege el futuro de Huixquilucan», indicó la alcaldesa Romina Contreras.

De acuerdo con la Dirección General de la Juventud de Huixquilucan, en el periodo mencionado, se brindó atención a más de dos mil 400 niños y jóvenes, a partir de seis años, entre los que destacan las personas de 26 años en adelante, al ser el sector con el mayor número de solicitudes, con más de mil 700 asistencias, logrando con ello una cobertura que abarca tanto los entornos escolares de los más pequeños como los retos profesionales de los jóvenes adultos.

Asimismo, la directora general de la Juventud de Huixquilucan, Carla Santana Cuéllar, explicó que el “Espacio Joven” opera como un canal de comunicación confidencial diseñado para brindar atención y orientación integral a quienes más lo necesitan, pues los usuarios encuentran una alternativa segura para expresar sus inquietudes de forma libre, recibir orientación profesional inmediata y acceder a un acompañamiento psicológico oportuno, lo que les permite fortalecer su estabilidad emocional y potenciar su desarrollo personal.

Para quienes requieran de este apoyo, el Gobierno de Huixquilucan recordó que la “Línea Joven” es un canal para escuchar y acompañar, por lo que pone a la disposición de la ciudadanía el número de WhatsApp 55 1704 3179, con el objetivo de que los usuarios pueden recibir de forma gratuita orientación profesional.

Este servicio opera de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas; y los viernes, de 9:00 a 15:00 horas; además, funciona como un enlace para conocer los talleres, convocatorias y actividades recreativas que ofrece de manera permanente la Dirección General de la Juventud de Huixquilucan.

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