Huixquilucan comienza la entrega de obras en 2026 con la repavimentación de calle en El Olivo

A tan solo unos días de iniciar el año 2026, el Gobierno de Huixquilucan comenzó con la entrega de obras viales con la repavimentación con concreto hidráulico de la calle El Roble, ubicada en la colonia El Olivo, para continuar impulsando un municipio con infraestructura de calidad, la cual brinda seguridad a quienes transitan por el territorio y, a su vez, embellece el entorno urbano.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, entregó la repavimentación de más de mil metros cuadrados de concreto hidráulico de la calle El Roble, ubicada en la colonia El Olivo para mejorar la movilidad de la zona (Foto: Especial).

Al dar arranque al Programa de Obra Pública, que contempla las zonas Tradicional, Popular y Residencial que conforman el territorio, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta obra consistió en la repavimentación de más de mil metros cuadrados de concreto hidráulico y en la que se invirtieron más de 1.6 millones de pesos, cumpliendo con el compromiso asumido con los habitantes de El Olivo para brindar mejor movilidad y reducir tiempos de traslado en beneficio de las y los huixquiluquenses.

“Ésta es una misión cumplida, una obra más que se entrega. Iniciamos este 2026 con buenos resultados que, sin duda, se ven reflejados en el día a día de la población. Continuaremos con este intenso Programa de Obra Pública que abarca las tres zonas que comprenden el territorio y nos ha caracterizado a nivel estatal en los últimos años, el cual ha contribuido a posicionar a Huixquilucan como un polo de desarrollo”, señaló la presidenta municipal.

Asimismo, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, resaltó que, además de la repavimentación, se realizó la sustitución de descargas y líneas de agua de las viviendas para evitar fugas y no dañar los trabajos realizados, pues es una obra que promete durabilidad por muchos años, debido a los materiales de calidad que se utilizan.

“Esta calle ha sido un reto y se cumplió el objetivo en tiempo y forma, gracias a la labor de la alcaldesa Romina Contreras por impulsar el desarrollo de infraestructura para contar con calles y avenidas en óptimas condiciones. Estamos seguros que en 2026 habrá más beneficios para las familias de El Olivo”, expresó.

Cabe recordar que, en 2025, el Gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación de más de 217 kilómetros de vialidades en las tres zonas que conforman el municipio.

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