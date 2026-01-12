Huixquilucan concluye con saldo blanco Operativo “Navideño 2025”

El domingo 11 de enero, concluyó con saldo blanco el “Operativo Navideño 2025”, tras su implementación con motivo de las fiestas decembrinas, en el que participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Unidad de Rescate, Bomberos, así como de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes se desplegaron en las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio para resguardar a la población.

La presidenta municipal, Romina Contreras, destacó la coordinación entre la policía y la ciudadanía, para que las actividades durante el periodo vacacional se desarrollaran con seguridad y orden (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, resaltó que, para proteger la integridad física y patrimonial de los huixquiluquenses durante las fiestas decembrinas y todo el periodo vacacional, se reforzó la presencia de elementos de seguridad y los cuerpos de emergencia permanecieron atentos 24/7 para atender a la población, lo que permitió que las celebraciones se realizaran sin contratiempos y en un clima de tranquilidad.

“El saldo blanco que registramos en esta temporada es resultado del compromiso de nuestra policía y de la colaboración de las familias huixquiluquenses, quienes celebraron en paz y tranquilidad. Gracias a este trabajo conjunto, logramos mantener un ambiente seguro y ordenado en todas las comunidades del municipio. Las festividades y actividades durante el periodo vacacional transcurrieron sin incidentes de gravedad y nuestro compromiso es seguir trabajando para mantener a Huixquilucan como uno de los municipios más seguros del estado de México”, expresó.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, indicó que el “Operativo Navideño 2025”, vigente del 15 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, incluyó recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos, supervisión del tránsito en puntos de mayor movilidad y monitoreo 24/7 desde los dos Centros de Mando, garantizando el desarrollo seguro y ordenado de las actividades de la temporada

Explicó que, como parte del “Operativo Navideño 2025”, se realizó el Operativo Conjunto “Prevención del Delito”, en coordinación con las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, para blindar los límites territoriales; así como el de “Reyes Magos Protegidos”, que se enfocó en plazas comerciales, supermercados, jugueterías, bazares y tiendas departamentales, logrando que la circulación de personas y vehículos se mantuviera de manera segura.

“Las celebraciones de Navidad y Fin de Año, se llevaron a cabo sin incidentes mayores, a pesar de la gran afluencia de personas en centros comerciales, de entretenimiento, zonas bancarias y avenidas principales. Una vez que concluyó la temporada decembrina y que los estudiantes y docentes regresan a clases, seguiremos trabajando 24/7 para proteger a la población y seguir como uno de los municipios más seguros del Estado de México”, comentó.

Para reportar cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064, (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como a través de la aplicación móvil SayVU, disponible en Android e iOS.

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