Huixquilucan consolida un gobierno innovador con Ventanilla Digital de Trámites Notariales

Para simplificar los trámites, reducir los márgenes de error y otorgar certeza jurídica a la gente, el Gobierno de Huixquilucan llevó a cabo el relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, con el propósito de reducir los tiempos promedio para la transmisión de bienes inmuebles, además de poder realizar una gestión completamente digital, segura y legalmente válida en diversos trámites.

La presidenta municipal, Romina Contreras, y el senador Enrique Vargas del Villar, encabezaron el relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, con el fin de realizar una gestión completamente digital, segura y transparente en diversos trámites (Foto: Especial).

Al llevar a cabo la firma de convenio con el Colegio de Notarios del Estado de México, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, acompañada del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, celebró que, desde el año 2020, Huixquilucan se ha consolidado como un gobierno electrónico innovador y digital, que permite reducir la tramitología, la burocracia y promover una gestión pública transparente, pues fue el primer municipio mexiquense en contar con una Ventanilla Digital.

“Gracias a la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, la primera que se puso en marcha en el Estado de México precisamente fue aquí en Huixquilucan para los notarios, hemos logrado vincular al gobierno municipal que nos permite reducir estos tiempos en la transmisión de bienes inmuebles, además de poder realizar una gestión segura y legalmente válida de trámites clave como constancias de no adeudo de predial y agua, pago de aportaciones, valor catastral, cédulas de zonificación y traslado de dominio que ahora pueden hacerse completamente en línea”, afirmó Romina Contreras.

En este sentido, la alcaldesa informó que, como parte de estos resultados, hasta ahora, más de mil trámites han sido gestionados exitosamente en línea, eliminando tiempos muertos, desplazamientos innecesarios por parte de la ciudadanía y espacios de discrecionalidad, lo que contribuye con la transparencia en los procesos realizados por el gobierno municipal.

Recordó que esta plataforma ha sido reconocida con el Premio IAPEM a la Gestión Municipal y, en 2021, recibió el Primer Premio a la Innovación Pública Municipal, otorgado por el COPLADEM, así como el reconocimiento U-GOB en la categoría de Innovación Digital, lo que habla de su éxito ante la ciudadanía.

Romina Contreras afirmó que, con este convenio, se acercan los servicios notariales a la ciudadanía, mediante la Jornada Notarial, para brindar certeza jurídica a las y los huixquiluquenses, de una manera transparente, ágil y cercana, destacando que, desde 2021, se han atendido cinco mil Traslados de Dominio y se brindó asesoría especializada, facilitando la regularización patrimonial, la seguridad jurídica y la tranquilidad de muchas familias.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, Víctor Humberto Benítez González, destacó que la continuación de este convenio, muestra la suma de voluntades a favor de las familias huixquiluquenses para que los ciudadanos se vean beneficiados en diversos descuentos, sobre todo, en materia de impuestos sobre la adquisición de inmuebles y así contar con seguridad jurídica.

“Hoy Huixquilucan sigue siendo un ejemplo de innovación. Hoy Huixquilucan sigue siendo símbolo de que cuando el gobierno atiende, escucha y colabora con el notariado y la ciudadanía, se construye una sociedad más fuerte y moderna y más segura, por eso muchas gracias”, apuntó.

Por su parte, el senador Enrique Vargas del Villar, reconoció que Huixquilucan es un municipio ejemplo en todo el país, pues es la entidad con más recaudación de todo el Estado de México y durante 10 años se ha elevado la calificación crediticia en el municipio, lo que atrae inversiones y con ello el progreso del territorio.

