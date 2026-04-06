Huixquilucan crea más de 27 mil metros cuadrados de brechas cortafuego

Como parte de las acciones permanentes para la preservación de las zonas boscosas del municipio, el Gobierno de Huixquilucan creó más de 27 mil metros cuadrados de brechas cortafuego en puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de prevenir incendios forestales en esta temporada de calor y salvaguardar la biodiversidad del territorio, además del patrimonio de la población

La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que estas brechas cortafuego buscan proteger los bosques en las comunidades de San Jacinto, San Juan Yautepec y La Cañada (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, compartió que estas acciones, realizadas por elementos de la Brigada Forestal, perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal de Huixquilucan, consisten en la remoción de material combustible, como hojas secas, para construir perímetros seguros que eviten la propagación de incendios, en caso de presentarse algún siniestro.

“La apertura de las brechas cortafuego no es solo una medida ambiental, sino un pilar de Protección Civil, pues ayuda a resguardar la seguridad de la población y su patrimonio. Desde el inicio de mi administración, impulsamos estas estrategias de prevención de incendios forestales para cuidar las áreas verdes del territorio, ya que las altas temperaturas y la temporada de estiaje son puntos de riesgo para posibles incendios” enfatizó Romina Contreras.

Agregó que las brechas cortafuego se han realizado en puntos como San Jacinto, paraje Cerro de Los Padres; San Juan Yautepec, paraje Tetela; y La Cañada, paraje Plaza de Gallos, además se llevaron a cabo recorridos preventivos por parte de elementos de la Brigada Forestal de Huixquilucan en zonas de alto riesgo de incendio como Monte de las Cruces, en la comunidad de San Juan Yautepec; Cerro del Manzano, en Santa Cruz Ayotuxco; y Cerro del Caballete, en Piedra Grande.

La alcaldesa Romina Contreras destacó que, con la finalidad de preservar las siete mil 500 hectáreas de bosque con las que cuenta el municipio, también se realizan jornadas de reforestación para reducir el impacto de incendios que se registran en esta temporada; no obstante, exhortó a la población a no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos, ni basura como botellas de vidrio, evitar hacer fogatas y el uso de herramientas eléctricas o de combustión en pasto seco.

El Gobierno de Huixquilucan recuerda a la población que en caso de emergencia reportar al número telefónico 55 5291 6064 del Cuerpo de Bomberos; o al (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064, (55) 8284 2237 del Centro de Mando, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como a través de la aplicación móvil SayVU, disponible en Android y iOS.

Comentarios

comentarios