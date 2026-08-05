Huixquilucan cuida a más de mil 200 adultos mayores con atención integral y de calidad

Más de mil 270 adultos mayores de Huixquilucan reciben una atención integral y especializada, a través de los servicios médicos, de soporte psicológico y asesoría jurídica, así como talleres y actividades para promover un envejecimiento activo y sano, que ofrecen los 32 Clubes del Adulto Mayor, siete Casas de Día y el Centro Gerontológico “Sagrado Corazón” del Complejo Rosa Mística del Sistema Municipal DIF.

A través del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, se brinda servicio médico, soporte psicológico, asesoría jurídica, talleres y actividades a más de mil 270 personas de la tercera edad (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que, a través de estas estancias, se atiende a adultos mayores de las zonas Popular y Tradicional, con el objetivo de impulsar una vejez digna, activa y saludable, acercando servicios esenciales que mejoren su calidad de vida y aseguren su desarrollo integral en espacios seguros.

«Nuestros adultos mayores son el pilar y la sabiduría de Huixquilucan, por ello es una prioridad de este gobierno el ofrecerles espacios dignos y con calidez humana, donde no solo se sientan cuidados y respetados, sino también puedan seguir aprendiendo, conviviendo y disfrutando plenamente de esta etapa de sus vidas», expresó la presidenta municipal.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Grupos Vulnerables, Igualdad de Género, Diversidad Sexual y Personas con Discapacidad, se dio a conocer que el Centro Gerontológico «Sagrado Corazón» fortaleció los servicios de asistencia social, atención médica, alimentación, protección de derechos e integración social, contribuyendo a un mejor desarrollo físico, emocional y social de este sector.

Se detalló que, para proporcionar una nutrición balanceada y adecuada a sus necesidades, se prepararon 10 mil 500 porciones de alimentos; asimismo, se realizaron más de 180 actividades educativas, recreativas, deportivas y de terapia ocupacional para fortalecer sus funciones cognitivas, la memoria, la concentración y la interacción social, con el fin de preservar su autonomía y mejorar su calidad de vida.

Mientras que, en los Clubes del Adulto Mayor, se impartieron más de cinco mil 500 capacitaciones educativas, sociales, deportivas, de manualidades, música y de artes escénicas y plásticas, con el objetivo de fomentar la socialización y el envejecimiento digno.

También, se llevaron a cabo 80 eventos en los Clubes y Casas de Día para impulsar el sano esparcimiento y la convivencia entre los adultos mayores, pues la socialización y la recreación son herramientas clave para mantener su mente activa, prevenir el deterioro cognitivo y prolongar su independencia por mucho más tiempo.

El Gobierno de Huixquilucan refrenda su compromiso de continuar desarrollando estrategias de atención integral que respondan a las necesidades de los adultos mayores, privilegiando el respeto a su dignidad, la inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

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