Huixquilucan designa a nuevo titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable

El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, el nombramiento de Luis Felipe Cota Arredondo, como el nuevo titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, con el propósito de promover y participar en acciones necesarias que impulsen el fortalecimiento del municipio y la modernización de la administración pública, así como el desarrollo integral de las comunidades y de las personas.

La presidenta municipal, Romina Contreras, tomó protesta al nuevo titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, con el fin de fortalecer el territorio y modernizar la administración pública (Foto: Especial).

Durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron la propuesta de la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, para designar al nuevo director general de Desarrollo Urbano Sustentable de Huixquilucan, toda vez que su función sirve para planear, regular y ordenar el crecimiento territorial, garantizando que el desarrollo sea armónico, sostenible y cumpla con las normas ambientales.

“Contar con esta Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable en Huixquilucan es de suma importancia para diseñar un municipio ordenado e inclusivo, que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes. También funciona para regular el uso de suelo, emitir licencias de construcción, proteger áreas verdes y fomentar una movilidad sostenible, contemplando la protección al medio ambiente”, resaltó la alcaldesa Romina Contreras.

En esta sesión, el Ayuntamiento de Huixquilucan también aprobó la celebración del Octavo Cabildo Abierto, a realizarse el próximo 13 de abril del presente año, en la Sala Alterna de Cabildos, ubicada en el Centro Administrativo de la colonia Pirules.

“Este ejercicio busca impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas que atiendan las peticiones y necesidades de los huixquiluquenses, además de ofrecer un espacio institucional para que presenten planteamientos que contribuyan al desarrollo municipal, por lo que invitamos a la población a participar”, sentenció Romina Contreras.

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